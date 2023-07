Caldo mi fai un baffo: condizionatore low cost Dolceclima Compact scontato a 219€

Fresco low cost con il Prime Day: 219 € per il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact.

Quello di cui parliamo è uno dei diversi condizionatori portatili che troviamo nella due giorni di sconti. A differenza di altri modelli, più sofisticati e potenti, il Dolceclima Compact è studiato per essere la soluzione per raffrescare in maniera economica un piccolo ambiente.

Nonostante il prezzo siamo di fronte ad un prodotto di nuova generazione che nasce per essere “verde” e molto compatto (35cm di larghezza in soli 70cm di altezza.). Offre una capacità nominale di 2,1 KW (circa 8.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A per consumi energetici particolarmente ridotti.

Contribuisce al minor impatto possibile l’utilizzo di un refrigerante naturale R290, con un potenziale che ha un effetto serra quasi nullo.

Secondo Olimpia gli 8.000 btu del condizionatore Olimpia Olimpia Splendid Dolceclima Compact sono sufficienti per raffrescare fino a 60 metri quadrati. Conservativamente, considerando tutte le variabili (tipologia di installazione, isolamento della stanza, dall’irraggiamento solare) lo possiamo pensare come perfetto per una quarantina di metri quadrati; in pratica il climatizzatore adatto ad una stanza da letto, ad uno studio, alla camera dei bambini o a quella dove sta durante il giorno una persona anziana.

Da notare che non serve nulla di specifico per il montaggio. Basta realizzare un foro sul muro o vetro per applicare la flangia fornita di serie e infilarvi il bocchettone del tubo di uscita aria. In questo modo si ottiene la massima efficienza. È anche possibile sfruttare il condizionatore per raffrescare temporaneamente o senza installazione fissa una stanza. Basta tenere socchiusa la finestra utilizzando gli accessori forniti in dotazione per l’isolamento della stanza.

Non c’è nessuna tanica da svuotare. La condensa viene smaltita direttamente attraverso il tubo.

Questo condizionatore è già di per sè molto economico e conveniente. Di listino costerebbe 259 €. Ma grazie al Prime Day lo comprate a solo 219 €