I migliori libri per scoprire le mille vite del Lego

Quella dei Lego, i piccoli mattoncini di plastica per le costruzioni, è una scoperta continua. Da gioco molto semplice per bambini a strumento per il divertimento anche degli adulti, a passione per i collezionisti-maker, a modo per insegnare a pensare, sino alla creazione di un vero e proprio impero multimediale, tra videogiochi, animazioni e film per il grande cinema.

Il viaggio alla scoperta dei mille volti del Lego è il tema di questa lista dei migliori libri di Macity che questa volta cerca anche di costruire una playlist di libri, una compilation di libri per leggerne uno che non c’è ma andrebbe scritto: La Grande Biografia del Lego.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Ole Kirk Kristiansen. L’inventore dei Lego

Chi ha creato il Lego? Pochi conoscono la sua storia. Per fortuna c’è la risposta: un libro illustrato per bambini dai 7 anni, per scoprire la vita di Ole Kirk Kristiansen, uno dei più grandi inventori e produttori di giocattoli della storia. Un racconto che parla di coraggio, inventiva, crescita, innovazione.

Ole Kirk Kristiansen è stato un costruttore di giocattoli danese e ideò quei mattoncini di plastica colorata che, un pezzo alla volta, hanno conquistato generazioni di giocatori di ogni età.

Lego story

Una vera e propria biografia del Lego. Chi di noi non ha giocato con i mattoncini Lego? Eppure sono davvero pochi quelli che ne conoscono la storia. Il libro la racconta, partendo da Ole Kirk Kristiansen, che fonda l’azienda nel 1932; passando attraverso le trasformazioni economiche degli anni della guerra, fino alla direzione del figlio Godtfred Kirk e a quella del nipote Kjeld Kirk, senza trascurare i momenti di grave crisi, legati alla scadenza dei brevetti e alla concorrenza dei giochi elettronici negli anni Novanta. È una storia affascinante e per molti aspetti unica. I mattoncini Lego non interessano però solo ai bambini. Giocando, infatti, s’impara. Lo insegna Lego Serious Play, una metodologia di sviluppo organizzativo nata nei dipartimenti di ricerca della IMD di Losanna e approdata nelle aule di formazione manageriale di tutto il mondo: nelle mani dei manager i mattoncini diventano uno strumento per accelerare la comunicazione interna e i processi decisionali. E i risultati si vedono.

Architetto con i Lego

La svolta, con il Lego, è che non sono più solo i bambini piccoli a usarlo, ma anche gli adulti e i giovani. Avete mai sognato di ricreare a casa vostra i monumenti e gli edifici più celebri del mondo? Avete mai immaginato di imitare i più famosi architetti moderni? Se ci avete pensato almeno una volta ecco il libro che fa per voi.

Con questo volume, infatti, potrete facilmente ricostruire in scala anche i palazzi più complessi e i grattacieli più arditi, solo utilizzando i mitici mattoncini della Lego. Per farlo, però, dovrete diventare a vostra volta un po’ architetti!

Questo libro vi aiuterà fornendovi le informazioni essenziali sulle principali evoluzioni dell’architettura degli ultimi tre secoli e mettendovi a disposizione, in tavole specifiche e nella “Guida del Costruttore”, istruzioni e tanti consigli utili per assemblare i pezzi. Così, prendendo spunto dagli edifici famosi e dall’esempio di alcuni veri e propri “architetti” del Lego, potrete progettare e realizzare il palazzo dei vostri sogni.

Ingegnere con i Lego

Da sempre architetti e ingegneri sono in competizione. Quindi, per par condicio, se sopra abbiamo dato spazio ai primi, ecco qui le idee per i secondi. In questo libro potrete esplorare alcuni dei grandi capolavori dell’ingegneria umana, dai grandi grattacieli ai razzi spaziali, dagli hovercraft ai dirigibili. Poi potrete seguire istruzioni dettagliate per costruire modelli di queste meraviglie con i mattoncini Lego ed entrare così nel mondo della tecnica in un modo nuovo e divertente.

Come funzionano insieme motori diesel ed elettrici per consentire il movimento di enormi treni merci? In che modo la forma della prua di una nave portacontainer contribuisce alla sua efficienza nel consumo di carburante? Come fanno i ponti strallati a distribuire il carico diversamente dai ponti sospesi?

Scoprirete le risposte a queste e ad altre domande costruendo oltre 30 modelli originali tutti progettati da Jeff Friesen, esperto di Lego a livello mondiale. Comprendere i principi ingegneristici alla base di queste strutture non solo vi farà apprezzare di più il mondo che vi circonda, ma vi aiuterà anche a rendere più realistici i vostri progetti di costruzioni Lego.

Treni Lego

Progetti matti per fare cose bellissime, soprattutto se amate i treni e i loro modelli. Questo libro illustra l’intero processo di creazione di un modello ferroviario con i celebri mattoncini Lego, dalla scelta della scala, delle ruote e dei motori fino al layout del tracciato. Con istruzioni per costruire treni a vapore, treni ad alta velocità e carrozze passeggeri, e suggerimenti per trovare ispirazione per le proprie creazioni personali.

Tra gli argomenti trattati: tour storico dei treni Lego; istruzioni passo passo per costruire il treno ad alta velocità tedesco ICE, il treno svizzero “Coccodrillo” e una carrozza passeggeri d’epoca; suggerimenti per controllare i propri treni con trasformatori, ricevitori e motori; consigli sulle tecniche di costruzione avanzate quali SNOT (studs not on top), microstriping, creazione di texture e di connessioni offset; casi di studio sui processi di progettazione; come usare i vecchi mattoncini Lego nei progetti moderni.

Treni Lego italiani. Ediz. illustrata. Contiene le istruzioni esclusive per costruire «La Tartaruga» con mattoncini Lego

La passione per i trenini ha sicuramente contagiato molti appassionati di tutto il mondo. Per questo si trova anche qui, nel nostro Paese, grazie a questa iniziativa amatoriale ma di altissima qualità grazie al talento e alla passione degli hobbisti coinvolti.

Questo libro sui miei treni Lego arriva in stampa grazie anche alla buona accoglienza che ha ottenuto il precedente. La sua struttura ricalca pertanto quella del predecessore, caratterizzato dalla locomotiva “E.424” in copertina.

“Dopo un breve excursus sulla mia attività di AFOL presente e passata – scrive l’autore, Claudio Calzoni –, che ormai può contare oltre 10 anni di appassionata milizia, ho pensato di dedicare una sezione all’approfondimento dei vari periodi storici che il tema dei treni Lego ha attraversato nel corso degli anni”.

“Nella parte centrale del volume si entra nel vivo, con la presentazione di una decina delle mie MOC accompagnate dalla descrizione dei mezzi originali che le hanno ispirate. Nella seconda parte del libro, forse la più attesa, troverete le mie esclusive istruzioni per costruire la mitica “Tartaruga” sia nella classica versione a 7 stud che in quella più piccola e giocosa a 3 stud”. Buona lettura e buoni esperimenti.

365 cose da fare con i mattoncini Lego

Ora che ce li hai, guarda che ci fai. Perché le cose che si possono fare con i mattoncini della Lego sono tantissime.

Fate la caccia al tesoro. Inventate trucchi di magia. Realizzate un film in stop-motion. Sfidate i vostri amici a costruire la torre più alta. Prendete ispirazione tutti i giorni dell’anno con 365 cose da fare con i mattoncini Lego. Cosa farete oggi?

La terapia basata sul Lego. Come sviluppare le competenze sociali attraverso i Club Lego® per bambini con autismo e disturbi correlati

Il Lego permette anche di curare. Questa guida completa alla terapia basata sul Lego contiene tutto quello che devi conoscere per organizzare e far funzionare un ‘Club Lego’ per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico o disturbi correlati di comunicazione sociale e ansia. La costruzione Lego, fornendo un interesse comune e un obiettivo da raggiungere, può divenire un mezzo utile per lo sviluppo delle capacità di socializzazione come la condivisione, il saper attendere il proprio turno, il saper mantenere un contatto visivo con l’interlocutore e il saper seguire le regole sociali.

Scritto dal pioniere di questo approccio terapeutico, insieme a coloro che sono stati di aiuto con le loro ricerche e valutazioni, questo manuale, basato su evidenze cliniche, delinea la teoria e la ricerca, approfondisce e prende in considerazione tutti gli aspetti pratici, dando utili consigli anche sull’organizzazione dello spazio, sulla disposizione dei mobili nella stanza e sulla scelta e la corretta conservazione dei materiali. Fornisce anche delle strategie per gestire il comportamento, l’ulteriore sviluppo delle capacità e la valutazione dei progressi conseguiti.

Lego Serious Play pensare con le mani. Valore per le persone, valore per le organizzazioni

Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non ci fossero dei fuori sacco. Come ad esempio quelli dedicati al più interessante metodo per utilizzare il Lego in ambiente business.

Il metodo Lego Serious Play è da tempo un metodo utilizzato per lo sviluppo del capitale umano e per il miglioramento delle performance di team e gruppi di lavoro. Un metodo in grado di coinvolgere le persone nella loro interezza: mani, testa e cuore. Un coinvolgimento che, grazie alla facilitazione dei mattoncini, consente a tutti di trovare la propria dimensione espressiva, di apportare il proprio con-tributo e di essere parte attiva del processo di apprendimento. Attraverso modelli tridimensionali costruiti dai partecipanti i team coinvolti diventano più consapevoli, più rapidi, più focalizzati sugli obiettivi e quindi più efficaci.

Il testo guida il lettore all’interno di questo metodo unico nella sua capacità di dare valore alle persone e mostra come possa essere un utile supporto per altri metodi e tools di sviluppo aziendale: service design, business model canvas, project canvas, coaching e progetti di sviluppo e consolidamento

Il metodo Lego Serious Play per il business

L’idea del Lego Serious Play è internazionale. Il volume presenta la metodologia Lego Serious Play, un approccio creativo per accrescere l’innovazione e migliorare le performance focalizzandosi sul gioco per adulti che libera potenziale innovativo di ogni persona. Scritto dai due originali trainer del Lego Serious Play, il libro mostra come questo metodo può sviluppare i team, le persone, le relazioni e il business. Fondendo insieme sviluppo organizzativo, mindset e strategie di sviluppo, è possibile aumentare la qualità dei meeting, rendere più veloci i processi di innovazione, accrescere i team e migliorare la comunicazione, facendo in odo che ogni risorsa possa dare un contributo unico e libero all’organizzazione.

Il metodo, che si fonda sull’utilizzo dei mattoncini Lego, è un genere di gioco della creatività che scatena un modo diverso di pensare, un’immaginazione libera e potenziale che è spesso schiacciata dalla mente logica. Il libro racconta come questo metodo possa realmente migliorare il business intervenendo proprio su questi ambiti: osservazione delle interazioni dinamiche interne ed esterne, favorire un libero e onesto scambio di opinioni, sospendere le gerarchie per una comunicazione migliore ed efficace, facilitare lo scambio incoraggiando l’esplorazione. Ma non solo teoria. Il testo raccoglie le storie di numerose applicazioni e casi concreti in contesti organizzativi molto differenti (dalle startup alle multinazionali).

Lego Icons Piante Grasse Artificiali, Set per Adulti

Ovviamente non poteva mancare anche una scatola di Lego da costruire. Ce ne sono tantissime, ma questa è speciale. Questo kit di modellismo per adulti include 9 piccole piante artificiali, da costruire in mattoncini, che imitano le piante grasse, ognuna nel suo piccolo contenitore realizzato con le costruzioni Lego

Ogni pianta finta Lego ha forme, trame e colori diversi, in modo da poter catturare l’aspetto e la bellezza delle vere piante grasse, ma senza necessità di manutenzione. Si possono personalizzare i vostri progetti combinando le nove piante e fiori di questo set Lego per la casa, esporle in piccoli gruppi o disporle separatamente per arredare il salotto, la camera da letto o l’ufficio. Se pensate che sia una cosa inutile, vi sbagliate: è divertente e stupirà voi che lo fate che i vostri amici.

