Recensione Ninja Speedi, la multicooker smart da non farsi scappare

Fra i settori in cui la tecnologia sta sviluppando dispositivi sempre più ricchi di funzionalità per aiutarci a fare molteplici cose con un unico prodotto c’è senza dubbio anche la cucina, e fra i brand che più stiamo apprezzando in questo settore c’è Ninja. L’azienda americana, che insieme al brand Shark per i prodotti per le pulizie e per la cura della persona forma la SharkNinja, produce una gamma completa di piccoli elettrodomestici per la cucina, spaziando da frullatori e robot fino a diversi modelli di multicooker e friggitrici ad aria, tutti accomunati dall’ottima qualità costruttiva e dalle prestazioni avanzate.

L’ultimo modello lanciato sul mercato nella seconda metà del 2023 è la Ninja Speedi, una combinazione fra rapid cooker e friggitrice ad aria caratterizzata dall’elevata versatilità nel preparare piatti di tutti i tipi, riuscendo a sostituire praticamente tutti gli elettrodomestici della nostra cucina, con ben 10 modalità di cottura. L’abbiamo usata per diverse settimane, e di seguito le nostre impressioni.

Caratteristiche

Dopo aver estratto la Ninja Speedi dalla confezione, vediamo un elettrodomestico di forma pressoché cubica con un coperchio apribile che rivela una grande pentola antiaderente per cucinare le nostre pietanze ed una griglia che possiamo posizionare sul fondo della pentola oppure ad un’altezza intermedia. Le dimensioni della pentola sono di circa 21x21cm alla base che salgono a circa 23x23cm in alto, per una capacità di 5,7 litri.

Sulla parte frontale abbiamo un pannello di controllo con display per impostare la modalità di cottura, la temperatura ed i tempi, ma anche sul coperchio abbiamo un selettore a due posizioni (SmartSwitch) che ci permette di passare dalla modalità rapid cooker a quella di friggitrice ad aria.

In alto abbiamo una griglia per l’ingresso dell’aria, che poi viene veicolata all’interno da una potente ventola posizionata subito sopra un elemento riscaldante superiore; troviamo anche una seconda griglia per l’uscita del vapore, che a seconda della modalità può arrivare ad emettere anche un elevato livello di vapore; attenzione quindi a dove posizionate il prodotto.

Le dimensioni di Speedi sono pressoché di 35x35cm con un’altezza di 30cm, ma considerate uno spazio superiore ai 51cm se posizionata sotto ad un pensile, così da riuscire ad aprire confortevolmente il coperchio.

Ninja Speedi ha due elementi riscaldanti: uno in basso per scaldare la pentola interna come un fornello a induzione, ed uno superiore con la classica ventola delle friggitrici ad aria. La combinazione di questi due elementi, insieme al posizionamento degli ingredienti all’interno, ci permette di cucinare diversi tipi di piatti.

Come da tradizione Ninja, i materiali costruttivi sono robusti e di ottima qualità, e l’impressione è di un prodotto durevole e resistente.

Il funzionamento di Ninja Speedi è molto semplice: dopo aver collegato la spina ad una presa di corrente basta accendere la macchina con il pulsante apposito, impostare prima lo SmartSwitch sulla modalità Rapid Cooker o Air Fryer, quindi scegliere la modalità di cottura, impostare la temperatura ed il tempo di cottura (se necessario, alcune modalità di cottura non lo richiedono) e premere il tasto Start per iniziare la cottura.

Alcune modalità richiedono alcuni minuti di preriscaldamento, al termine del quale parte il timer, mentre per altre la cottura inizia immediatamente dopo aver premuto il tasto start.

Durante la cottura possiamo aprire il coperchio per controllare l’avanzamento e girare le pietanze, ma questo dipende anche dal tipo di piatto e di cottura impostato (ad esempio, non aprire se si sta preparando un dolce). Al termine della cottura, dopo aver fatto raffreddare la pentola e la griglia, possiamo lavarla in lavastoviglie oppure a mano con una spugna non abrasiva e del normale sapone per i piatti.

La potenza massima che Ninja Speedi può assorbire è di 1760W, raggiunti principalmente quando entra in gioco l’elemento riscaldante inferiore e quando dobbiamo raggiungere la temperatura di cottura. In molti casi l’assorbimento effettivo è inferiore, e questo ci permette anche di ridurre notevolmente il consumo energetico rispetto a quello di una cucina tradizionale.

Ninja Speedi, infatti, richiede tempi molto ridotti per arrivare alla temperatura desiderata, e riesce a cucinare pasti completi in tempi decisamente inferiori rispetto ad un forno tradizionale o all’uso di più fornelli. In questo modo riusciamo a tenere sotto controllo i consumi di corrente preparando ottimi pasti in una media di 15 minuti solamente.

Ninja Speedi: Modalità di cottura

Punto di forza della Ninja Speedi sono le molteplici modalità di cottura disponibili combinando l’attivazione dei due elementi riscaldanti, ognuna con le proprie caratteristiche per preparare determinati tipi di cibo. Le varie modalità sono suddivise in due gruppi, selezionabili con lo SmartSwitch, e successivamente con i tasti freccia su e giù per impostare il metodo scelto. Vediamoli nel dettaglio.

Modalità Rapid Cooker: Speedi Meals (pasti veloci): per cuocere pasti completi con una sola cottura, mettendo riso o cereali sul fondo della casseruola e proteine sulla griglia; Steam Air Fry (frittura ad aria con vapore): l’aria calda con l’aggiunta del vapore cuoce velocemente le pietanze senza seccarle; Steam Bake (cottura al forno a vapore): per torte, pane e molto altro, una cottura al forno che non secca i cibi; Steam (vapore): cottura al vapore, dal riso alla pasta, dai ravioli cinesi alle verdure e molto altro ancora.

Modalità Frittura ad aria: Grill (cottura alla griglia): con il calore ad alta temperatura proveniente dall’alto carni marinate o verdure risultano caramellate e particolarmente saporite; Air Fry (frittura ad aria): l’ormai classica cottura con circolazione veloce di aria calda per preparare pietanze croccanti senza olio; Bake/Roast (cottura arrosto/al forno): gli ingredienti all’interno della casseruola cuociono come in un forno tradizionale; Dehydrate (essiccazione): per essiccare delicatamente gli ingredienti a bassa temperatura; Sear/Sautè (scottatura/cottura saltata): con il calore proveniente dal basso possiamo cuocere come su un fornello tradizionale per soffriggere, saltare, rosolare e preparare sughi, anche con coperchio aperto; Slow Cook (cottura lenta): per cuocere lentamente a bassa temperatura.



Esperienza d’uso

Abbiamo avuto il nostro primo incontro con la Ninja Speedi durante la scorsa edizione dell’IFA di Berlino, e successivamente abbiamo avuto l’opportunità di provarla per diverse settimane, rimanendo positivamente sorpresi dalla versatilità di questo dispositivo che ormai usiamo per cucinare praticamente ogni tipo di piatto.

Definirla infatti una rapid cooker è limitativo, dal momento che si tratta solo di una delle tante modalità di cottura che abbiamo a disposizione. Basta infatti fare un po’ di pratica per scoprire tutte le diverse possibilità che Speedi ci offre.

Partendo proprio dalla funzione più pubblicizzata, quella di cottura rapida, Ninja Speedi ci permette di cucinare contemporaneamente un pasto completo, grazie alla doppia superficie di cottura ottenuta posizionando la griglia in dotazione in alto. In questo modo possiamo, ad esempio, cucinare del riso o dei cereali sul fondo della casseruola, mentre prepariamo sulla griglia carne o pesce, magari con delle patate o con delle verdure al cartoccio. È sufficiente mettere tutti gli ingredienti a crudo, selezionare la modalità Speedi Meals e in soli 15 minuti il nostro pasto è pronto.

Per maggiori idee sulla modalità Speedi Meals l’azienda ci propone un semplice strumento – il Meal Buider – per selezionare gli ingredienti che desideriamo adoperare, e con un click ci fornisce una ricetta completa.

Posizionando la griglia nella parte bassa possiamo usare le modalità di frittura ad aria, sia classica che a vapore (aggiungendo dell’acqua nella casseruola per mantenere le carni più morbide). Anche la cottura al forno può avvenire in modalità normale o con l’aggiunta del vapore, risultando in dolci più soffici e carni più gustose.

Le dimensioni interne della casseruola sono di circa 21cm alla base e 23cm in alto, così da scegliere gli accessori giusti per cucinare al meglio qualsiasi pietanza. Noi abbiamo usato delle teglie in silicone – quelle resistenti alle alte temperature e progettate per il forno – sia per le carni che come stampo per i dolci, ed in questo modo abbiamo anche salvaguardato lo strato antiaderente della casseruola.

Altri accessori che ci sentiamo di consigliare comprendono mestoli e palette in nylon o silicone, un portapane per tostare in contemporanea più fette, e tutti quegli accessori come casseruole e teglie per cucinare quantità ridotte di cibo – possibilmente in materiale antigraffio come il silicone, o poggiate su un tappetino morbido per non rovinare il fondo della nostra casseruola.

La modalità vapore ci permette poi di trasformare la Ninja Speedi in una cuociriso, ma possiamo anche usarla per fare la pasta (ci abbiamo provato e, sebbene all’inizio fossimo molto scettici, dobbiamo dire che il risultato è stato buono!), oltre che per cuocere a vapore verdure o ravioli cinesi.

Combinando più modalità di cottura possiamo invece creare piatti più elaborati, cucinati interamente con la nostra Speedi: ad esempio possiamo soffriggere con la modalità Sear/Sautè, quindi aggiungere ulteriori ingredienti come delle lenticchie o dei ceci cuocendoli con la modalità Steam, aggiungendo dopo qualche minuto del riso o della pasta ottenendo un’ottima minestra in meno di 20 minuti.

Nelle nostre prove abbiamo preparato anche la polenta, mescolando la farina per qualche minuto con una frusta in silicone e successivamente completando la cottura con coperchio chiuso e modalità Steam, anche aggiungendo burro e formaggio a dadini per preparare la variante uncia tipica di alcune zone del nord Italia.

Abbiamo preparato dei rustici con pasta sfoglia, pizza, pane, ciambelloni, ma anche degli ottimi arrosti di carne pronti in soli 30 minuti, lasagne e melanzane alla parmigiana. Praticamente qualsiasi tipo di piatto può essere preparato all’interno della Ninja Speedi, sostituendo quasi completamente sia il forno tradizionale che il piano di cottura.

Semplice anche la pulizia: griglia e casseruola sono lavabili in lavastoviglie o a mano, con una spugna non abrasiva; la griglia superiore del dispositivo, invece, potrebbe essere soggetta a schizzi di grasso o di condimenti: consigliamo di eseguire un ciclo di circa 10 minuti in modalità Steam con un bicchiere d’acqua nella casseruola per andare a pulire l’elemento superiore grazie al vapore generato.

Complessivamente possiamo dirci davvero soddisfatti di questa multicooker Ninja, che ormai è diventata per noi uno strumento essenziale nella preparazione di qualsiasi piatto, dal cornetto per la colazione ai pasti più elaborati quando abbiamo ospiti a cena. La versatilità di Ninja Speedi può essere di aiuto in ogni cucina e possiamo consigliarla a qualsiasi tipo di persona, da quelle più avanzate e desiderose di preparare piatti più elaborati, a quelle meno pratiche che mettono tutto dentro a crudo e devono solo premere un tasto.

Ninja Speedi: disponibilità e prezzo

La multicooker 10-in-1 Ninja Speedi è disponibile su Amazon e sul sito del produttore al prezzo consigliato di €249,99. Su entrambe le piattaforme è poi possibile acquistare i ricambi degli accessori originali, come la casseruola e la griglia.

