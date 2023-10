I migliori libri per preparare sceneggiature e storyboard per film e video

Il video è una parola che andrebbe usata sempre al plurale. Perché esistono tanti tipi diversi di video: ci sono i film, i telefilm, poi i documentari, i contenuti creati sul web per YouTube, per TikTok, per Instagram. E mille altre variazioni.

In questa introduzione ai libri necessari a imparare come scrivere per fare video abbiamo messo assieme quelli che riteniamo essere i migliori per tutte le categorie in questione e anche altri. Perché il video comincia scrivendo.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l’arte di scrivere storie

È IL libro che parla di sceneggiatura. Dell’autore più importante, Robert McKee. Questo è il libro su come si narrano le storie, non solo quelle per il cinema. Leggendolo si acquisiscono consapevolezza e nozioni utili per scrivere racconti o romanzi. Dall’idea di partenza al manoscritto finale, spiega perché lo sceneggiatore non è un artigiano ma un artista. McKee è il maestro degli sceneggiatori di Hollywood. I suoi allievi hanno vinto 32 Oscar e 158 Emmy.

Sto caricando altre schede...

Il viaggio dell’eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema

Che forma hanno le storie? C’è chi se lo chiede ogni giorno e chi invece ha cercato e trovato una risposta. Come Chris Vogler. Infatti, il film e la fiction tv raccontano storie. Le narrazioni più coinvolgenti, quelle che, a seconda dei casi, ci tengono incollati allo schermo col fiato sospeso o ci lavorano dentro per riemergere alla mente nelle ore o nei giorni successivi, sono quasi sempre riconducibili agli antichi miti. Forse perché, come ha scritto Jung, se il sogno è il mito individuale, i miti rappresentano i sogni collettivi dell’umanità. E il grande cinema è anch’esso sogno collettivo.

Questo libro tenta di analizzare la figura del protagonista del film, con le stesse categorie con cui lo studioso americano Joseph Campbell, analizza l’eroe mitico e il suo percorso avventuroso. Ma non si tratta di un saggio antropologico o sociologico, bensì di una guida all’analisi della struttura fondante della sceneggiatura. Infatti l’eroe mitico è la metafora del protagonista di qualsiasi film in cui il personaggio principale compia nel racconto per immagini un percorso che lo porti alla fine della storia a conquistare una nuova consapevolezza.

La struttura di questo viaggio, le stazioni di questo procedere, le figure ed i passaggi che porteranno l’eroe a compiere un tragitto “iniziatico”, tutto questo viene spiegato nel libro con riferimenti continui a sequenze di grandi film. Un testo che nasce da una rielaborazione narratologica che parte da Aristotele e la sua “Poetica” e, passando per Freud e Jung, Lucas e Spielberg, torna a noi.

Sto caricando altre schede...

Manuale di scrittura creativa

Per fare un video, qualunque video, occorre innanzitutto avere idee. E riuscire a metterle giù, sulla carta. Questo libro (e gli esercizi) servono a imparare i segreti della scrittura creativa. I capitoli sono strutturati per aiutare a prendere confidenza con le caratteristiche personali di ognuno e con le regole della scrittura creativa. Esaminati gli elementi principali di quest’ultima, vengono viste alcune sue declinazioni e si prendono in esame le diverse strade che possono essere percorse nella creazione di un proprio stile personale.

Il consiglio è di prestare molta attenzione agli esempi che verranno utilizzati perché permetteranno di comprendere più facilmente le tecniche descritte e potrebbero diventare i punti di riferimento per raggiungere specifici risultati negli scritti di ciascun lettore.

Sto caricando altre schede...

Copywriting: Il Manuale Definitivo alla Scrittura Persuasiva; Creare Testi che Vendano Attraverso le Strategie Più Efficaci, Copywriting su Web e Social Media, Storytelling Persuasivo e Molto Altro!

Quando il video è pubblicità. Il copywriting esiste dal 1870, quando John Emory Powers rivoluzionò il mondo della pubblicità adottando uno stile di scrittura semplice, facile da comprendere e diretto, portando il fatturato del suo datore di lavoro da 4 a 8 milioni di dollari annui. Questo stile fu poi ripreso e potenziato da altri grandi nomi, come Claude C. Hopkins, che arrivò a redigere il famoso “Scientific Advertising”, ossia le regole auree per produrre dei testi vincenti, fino ad arrivare a Bill Bernbach, che infuse nel copy le tecniche tutt’oggi utilizzate.

L’obiettivo del copywriting è quello di scrivere testi capaci di persuadere lo spettatore a compiere una specifica azione, di solito un acquisto. Ciò viene raggiunto grazie ad alcune precise tecniche di scrittura persuasiva: questo libro insegna quali sono. Il copywriting è un’opportunità nel mondo del videomaking che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Sto caricando altre schede...

—

Professione videomaker: il manuale completo che ti insegna a fare video da professionista

Allarghiamo un po’ il tiro a tutta la faretra che porta le frecce professionali del videomaker. Questo è il corso completo per imparare a realizzare video professionali. Sono spiegati approfonditamente tutti gli aspetti della produzione audiovisiva, con linguaggio semplice, per chi inizia.

Sto caricando altre schede...

Il linguaggio cinematografico. Narrazione, immagine, messinscena, montaggio e sonoro nei film e nelle serie TV

Il video è anche il cinema, alla fin fine. Quindi serve questo libro, una trattazione teorica organica e completa del linguaggio cinematografico integralmente basata sull’analisi del materiale visivo. Ogni argomento è illustrato da fotogrammi tratti da centinaia di film e collegato a sequenze raccolte nel sito di cinescuola, fondato e gestito dall’autore e strutturato in modo da essere complementare al testo. Data l’organizzazione modulare della trattazione, il volume si adatta alle esigenze di sintesi o di approfondimento dei diversi insegnamenti nell’ambito audiovisivo.

Sto caricando altre schede...

Come scrivere una grande sceneggiatura

La tecnica è importante. Ma occorre anche il mestiere. E un po’ di malizia, per portare a casa il risultato. Questo è uno dei più diffusi manuali di sceneggiatura circolanti negli Usa. Linda Seger insegna ai dilettanti, ma anche ai professionisti, ad affrontare il problema della versione finale del lavoro. Parla cioè della revisione della prima stesura e del come controllare gli eventuali “buchi”, o i momenti di calo nel copione, per potenziare invece i punti di forza della storia.

L’attenzione che la Seger dedica al subplot, cioè al processo di crescita interiore del personaggio e a quello delle sue relazioni emotive, in una frase “l’arco di trasformazione del protagonista”, è qualcosa che fonde tutto il bagaglio pragmatico delle scuole di sceneggiatura americane con l’esigenza europea di dare al film uno spessore umano.

Sto caricando altre schede...

Save the cat! Manuale di sceneggiatura

Andiamo oltre il livello “dilettante” e scopriamo come fanno i pro. Questo è il manuale di scrittura per il cinema che a Hollywood tutti hanno letto. Spiega come trasformare una storia in una sceneggiatura a prova di bomba. Contiene: i quattro elementi per scrivere una logline perfetta; le sette leggi fisiche della sceneggiatura; i 10 generi in cui ogni film può essere catalogato e perché è importante riconoscere a quale categoria appartiene una sceneggiatura; in che modo l’eroe deve ubbidire all’idea del tuo film; come si divide una sceneggiatura in beat; a cosa serve la lavagna quando si sta scrivendo un film; come si correggono gli errori all’interno di una sceneggiatura; come si costruisce una scena. Questo è un manuale per chi vuole imparare il mestiere di sceneggiatore e per chiunque già lavori nel campo cinematografico.

Sto caricando altre schede...

Manuale pratico di sceneggiatura

Un altro lavoro molto importante, questa volta dell’italiano Claudio Dedola. Basato sulle otto lezioni di un noto corso di sceneggiatura, questo manuale illustra le strategie più efficaci per scrivere un film. Dall’elaborazione del soggetto alla definizione del protagonista, dalla stesura dei dialoghi al processo di riscrittura, il testo affronta tutti gli aspetti fondamentali della scrittura cinematografica (oltre, ovviamente, a quelli tecnici).

Include inoltre un modello semplice e intuitivo per strutturare la propria sceneggiatura, suddividendola in piccole sezioni caratterizzate dalla loro specifica funzione all’interno del racconto. L’idea di base è che per scrivere un buon film sia necessario accettare alcune regole. La qualità e l’originalità non si ottengono infatti rifiutandole ― sarebbe troppo facile ―, ma sfruttando al meglio il proprio talento all’interno del sistema che esse delineano

Sto caricando altre schede...

La sceneggiatura. Il film sulla carta

Un vecchio classico, mai dimenticato. Esistono, nei percorsi di scrittura di un romanzo o di un testo letterario, delle frasi precise per dare corpo ed espressione a un’idea. Il processo creativo, nel caso della sceneggiatura è identico, solo la forma è diversa. Questo manuale insegna a definire l’idea di base; a creare la struttura e il paradigma entro cui si svolgerà la narrazione; a dar vita ai personaggi e alle dinamiche visive della caratterizzazione; a scrivere i dialoghi. Affiancati da indicazioni precise, sono raccolti alla fine di ogni capitolo, degli esercizi che consentono di verificare quanto si è appreso.

Un libro studiato e strutturato come un work-shop che permette di sviluppare il metodo migliore per scrivere una sceneggiatura cinematografica, di fiction televisiva e anche di uno spot pubblicitario. L’obiettivo non è quello di insegnare “come” scrivere ma, secondo una caratteristica propria dei manuali americani, con una buona dose di pragmatismo, “che cosa fare”, quali tecniche utilizzare, come impostare il lavoro, chiarire e definire fino ai dettagli in quale direzione muoversi.

Sto caricando altre schede...

Video brevi per il tuo Business: Aumenta le vendite con: TikTok, Story, Reels, YouTube Shorts

Infine, un libro fuori sacco per sorprendere, come tradizione delle nostre liste dei migliori libri di Macity. Qual è la sorpresa? Che si può rivoluzionare un’attività commerciale o professionale in un attimo imparando a fare video. Ecco come.

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.