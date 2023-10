Le batterie LG potranno resistere anche a 1.500 °C per 20 minuti

LG Chem ha annunciato di avere sviluppato assieme a LX Hausys un materiale che può ritardare l’instabilità termica nelle batterie, in grado di resistere alla fiamma a 1.500 ℃ per oltre 20 minuti.

Il materiale, denominato “Termoplastico speciale con fibre continue ritardante di fiamma (CFT speciale ritardante di fiamma)” è in grado di resistere a forti fiamme e a una pressione elevata per un periodo 14 volte superiore rispetto ai materiali termoplastici esistenti.

In un test condotto internamente da LG Chem (test della torcia) che ha sottoposto il CFT speciale ritardante di fiamma dallo spessore di 1,6 mm a temperature superiori ai 1.500 ºC e a pressione, al termine di 20 minuti il materiale non si è sciolto, degradato e non si sono formati buchi.

Il risultato ottenuto è indicato come il migliore nel settore con questi materiali. Lo scorso anno LG Chem aveva mostrato un materiale che consentiva la creazione di batterie in grado di resistere a 1000℃ per 10 oltre minuti, performance ulteriormente migliorate sfruttando tecnologie di LX Hausys.

Lo speciale ritardante di fiamma CFT è un materiale solido, vanta bassa deformazione sotto l’effetto della forza (elevata rigidità) e può essere quindi sfruttato nelle coperture superiori e inferiori di grandi pacchi batterie per veicoli elettrici. Il materiale in questione può consentire di ritardare efficacemente la propagazione di fiamme in caso di incendio ad un veicolo, offrire tempo per evacuare e mettere al sicuro chi è a bordo, ed estinguere l’incendio.

L’instabilità termica nelle batterie agli ioni di litio è la situazione che si verifica quando c’è un incremento di temperatura del sistema creando condizioni che determinano un ulteriore aumento di temperatura. È un problema particolarmente sentito ed è uno di quelli che viene affrontato dai vari produttori di batterie; soluzioni specifiche sono fondamentali per lo sviluppo dei veicoli elettrici e la loro accettazione da parte del grande pubblico.

