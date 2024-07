I migliori nuovi romanzi gialli per l’estate 2024

Pubblicità

Diciamocelo chiaramente, non c’è estate senza gialli. E anche noir. E anche spioni e tutto il resto. Ne abbiamo sempre avuti tantissimi, da quando i nostri nonni e bisnonni si rilassavano in spiaggia con un classico di Agatha Christie tra le mani.

Abbiamo segnalato in passato un bel po’ di classici, come qui e poi qui ancora poi qui. Adesso è arrivato il momento di fare un giro nella libreria virtuale di Macitynet e prelevare un bel po’ di romanzi gialli e d’azione usciti negli ultimi mesi. Buona lettura sulla spiaggia o in montagna.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno

Cominciamo con una bomba. Anzi, uno sparo. Non è nuovo ma è fenomenale. Benjamin Stevenson se non lo conoscete dovete leggerlo. Partiamo da due anni fa, quindi.

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c’entra il fatto che tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia come le altre. C’è solo una cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora hanno deciso di ritrovarsi per un’occasione speciale: trascorreranno un fine settimana in un resort di montagna per festeggiare l’uscita di prigione di Michael.

Ma i Cunningham non sono tipi da stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell’arrivo di Michael, viene trovato il cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima che vengano uccisi tutti.

Tutti su questo treno sono sospetti

E continuiamo sempre con il fenomeno del momento. Ernest Cunningham è nei guai. Dopo essere diventato famoso per aver scritto un true crime sulla sua famiglia (una famiglia micidiale: hanno tutti ucciso qualcuno), il suo agente letterario e il suo editore gli chiedono con insistenza un nuovo libro. Ma dove trovare l’ispirazione, senza che qualcuno ci rimetta la pelle?

L’occasione si presenta sotto forma di un invito al Festival Australiano del Giallo. In omaggio ad Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie, gli organizzatori hanno deciso di riunire un gruppo di celebri giallisti a bordo del Ghan, il treno che attraversa l’Australia, da Darwin a Adelaide. Durante il viaggio, Ernie avrà modo di confrontarsi con i colleghi e forse, chissà, di mettersi finalmente al lavoro. Neanche il tempo di partire che ci scappa il morto.

Per deformazione professionale, ciascuno dei giallisti inizia subito a elaborare teorie in base alla propria specializzazione: c’è chi procede per deduzione, chi veste i panni del medico legale e chi traccia il profilo psicologico del possibile assassino. A bordo sono tutti sospetti.

Sulla carta sanno tutti come ragiona un detective e, prima ancora, come si commette un crimine, ma chi è passato dalla teoria alla pratica? Dopo il grande successo di Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, Benjamin Stevenson torna con un giallo brillante e ricco di humour, che corre davvero come un treno verso il più sorprendente dei finali. Un viaggio in treno.

Un cadavere alla prima fermata.

Dei passeggeri molto sospetti: sanno tutti come cavarsela con un delitto.

Chi di loro è il colpevole?

Una di famiglia. Il thriller di cui tutti parlano

Super popolare, lo dice anche il nome. Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester. Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano.

Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia… ma da cosa, esattamente? Nonostante i presagi siano sempre più inquietanti, Millie deve resistere, non ha altra scelta. Quando conosce Andrew, l’affascinante marito di Nina, ha una ragione per restare e sentirsi al sicuro. Il passato non può raggiungerla. Ma Millie ancora non sa che i segreti della famiglia Winchester sono molto più pericolosi dei suoi.

Nella casa dei segreti. Il thriller di cui tutti parlano

Più sfacciatamente pop di così, si muore. Anzi, soprattutto si muore. Dopo aver perso il precedente impiego, Millie ringrazia la sua buona stella quando viene assunta senza referenze da Douglas Garrick, un ricco specialista nel settore delle tecnologie, per tenere in ordine lo splendido attico con vista sulla città e preparare invitanti pasti in una modernissima cucina.

C’è un’unica condizione: non deve interagire con Wendy, la moglie di Douglas, che è malata, risiede nella camera degli ospiti e non può essere disturbata per nessun motivo. Millie accetta ma ben presto capisce che qualcosa non va in quella casa e che non è tutto oro ciò che luccica: sente Wendy piangere e rinviene strane macchie di sangue sulle sue camicie da notte quando fa il bucato.

E così un giorno non può fare a meno di bussare alla porta della stanza degli ospiti. Quando si apre delicatamente, quello che vede all’interno cambia tutto.

Le sorelle che ti scegli

Una storia adorabile, da quanto vi cambierà e segnerà per sempre. Soprattutto se conoscete delle sorelle come queste.

La vita di Victoria Leonard cambia per sempre nell’estate in cui Caitlin Somers la sceglie come amica. A parte l’età, dodici anni, non hanno molto altro in comune: la famiglia di Vix è soffocante e problematica, e molto modesta, tanto quanto quella di Caitlin è moderna, esuberante e molto benestante.

Eppure Caitlin apre a Vix le porte del suo mondo di privilegio nella casa di suo padre a Martha’s Vineyard, una magnifica dimora in cui le due ragazze trascorreranno insieme ogni estate degli anni a seguire. Il loro legame diventa inossidabile, tanto da considerarsi sorelle, e insieme affrontano i cambiamenti del corpo, i drammi famigliari, i turbamenti e l’esaltazione dei primi amori.

Anni dopo, Vix lavora a New York e Caitlin sta per sposarsi nella villa delle loro vacanze. La magia della loro lunga e complessa amicizia pare essersi diluita nelle onde del tempo.

Ma un giorno Caitlin la prega di farle da damigella d’onore, e Vix sa che nonostante tutto accetterà. Perché vuole finalmente capire come è potuto andare tutto storto durante l’ultima estate che le ha separate. E perché, dopo tutti quegli anni, lei sente ancora che un’amicizia come quella davvero non potrà mai finire.

Un animale selvaggio

Il Roger Federer del giallo, Joël Dicker, è tornato. Con un romanzo che è un thriller mozzafiato costruito attorno a un meccanismo di suspense perfetto, che ci ricorda perché Dicker, l’autore di La verità sul caso Harry Quebert, è diventato un fenomeno editoriale mondiale. Due luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno.

La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina. I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante. La osserva, la ammira, la spia in ogni momento dell’intimità.

Nel giorno del compleanno di Sophie, un uomo misterioso si presenta con un regalo che sconvolgerà la sua vita dorata. I fili che intrappolano queste vite portano lontano nel tempo, lontano da Ginevra e dalla villa elegante dei Braun, in un passato che insegue il presente e che Sophie e Arpad dovranno affrontare per risolvere un intrigo diabolico, dal quale nessuno uscirà indenne. Nemmeno il lettore.

Ophélie si vendica

Grande, grandissimo Michel Bussi. Stupenda anche la traduzione. Questo è un racconto di crescita, un romanzo di amore e amicizia, un’indagine che si estende per più di un decennio e naturalmente una trama con colpi di scena, in cui nessuno sa fino all’ultima pagina chi conosce la verità e chi la manipola.

“Papà ha ucciso mamma”. Ophelie ha visto tutto, all’età di sette anni. Suo padre non è l’unico colpevole. Un uomo avrebbe potuto salvare sua madre. Da quel momento in poi, l’unico obiettivo di Ophelie sarà trovare i testimoni, raccogliere i pezzi del puzzle che la porteranno alla verità. E vendicarsi. Bambina in affidamento, adolescente ribelle, studentessa che si sposta sotto falsa identità, ogni fase della sua vita sarà segnata dalla sua ricerca ossessiva.

A sette anni, Ophelie e testimone dell’omicidio di sua madre da parte di suo padre. Sa che un altro uomo è coinvolto e che avrebbe potuto intervenire per evitare la tragedia. La bambina cresce in un centro di accoglienza, diventando un’adolescente ribelle e successivamente una studentessa che opera sotto una falsa identità, animata dalla ricerca ossessiva della verità e dalla vendetta per sua madre.

Cause innaturali

La signora del romanzo giallo, un’autrice potentissima. Amata ovunque con il suo personaggio fenomenale, l’anatomopatologa Kay Scarpetta.

La storia mozzafiato è questa: quando viene chiamata in una zona selvaggia della Virginia settentrionale a esaminare i resti di due campeggiatori, Kay Scarpetta si trova di fronte uno scenario orribile. Le vittime, ricercate dai federali per riciclaggio di denaro e attività terroristiche, sono state sfregiate con una violenza e un accanimento tali da renderle quasi irriconoscibili.

Le altre prove rinvenute sul posto sono ugualmente spaventose e un’impronta enorme, troppo grande per appartenere a un essere umano, getta tutti nello sconcerto. Quando dal passato ritorna poi un pericoloso fantasma, Kay si sentirà inerme e in balia di questo antico nemico senza scrupoli che minaccia lei e la sua famiglia, oltre che l’intera nazione.

In questo nuovo romanzo di Patricia Cornwell, l’anatomopatologa più famosa del mondo, Kay Scarpetta, si trova di fronte a una delle scene del crimine più inquietanti della sua carriera, e deve indagare per scoprire chi può aver commesso omicidi così efferati e perché.

Compleanno di sangue

È tornato James Patterson (con Maxine Paetro). Ed è tornato alla grande. Sono le 17.30 di un anonimo lunedì quando una donna in preda al panico fa irruzione nell’ufficio di Cindy Thomas, giornalista investigativa del San Francisco Chronicle, supplicandola di indagare sulla scomparsa di sua figlia Tara e della nipotina Lorrie. La donna non ha alcun dubbio: accusa il marito della figlia, un uomo violento, non solo di averle fatte sparire ma addirittura di averle uccise. Ma non ha prove che possano dimostrarne la colpevolezza.

La disperazione della donna convince Cindy a passare il caso all’amica Lindsay Boxer, sergente della polizia di San Francisco. Agli occhi di Lindsay, la vicenda appare in un primo momento come un tragico episodio di violenza domestica, e anche i suoi sospetti ricadono sul marito. Eppure, qualcosa non torna… L’uomo nega con ostinazione qualsiasi coinvolgimento, e racconta agli investigatori un’altra storia: sua moglie era una donna ribelle e inquieta, che in passato era scappata altre volte. Che si tratti anche adesso di una sparizione volontaria?

Nella mente di Lindsay si insinua il dubbio che la vicenda sia ben più complessa, e il ritrovamento del corpo della piccola Lorrie non fa che accelerare gli eventi. Il caso assume dimensioni sempre più ampie e le donne del Club Omicidi dovranno unire le forze per districare un’inquietante ragnatela di bugie.

Sperduta tra le nevi

Bello, potente, una grande sorpresa. Rinfrescante, oltretutto. Tre matrimoni in un posto isolato. Tre cadaveri. Tre spose scomparse, e una di loro è un’assassina.

È Natale a Wilder House e tre romantici matrimoni invernali stanno per avere inizio. Ma durante l’allestimento finale dei tavoli e la preparazione delle pietanze, una tempesta perfetta si abbatte sulla residenza, isolando tutti gli ospiti dal resto del mondo. Un matrimonio stupendo è il sogno di quasi tutte le ragazzine. Ma c’è una sposa che vaga da sola in mezzo alla neve, lo strascico di seta bagnato e inzaccherato, le mani sporche di sangue per l’omicidio appena commesso.

C’è almeno un assassino che si aggira per il paesaggio glaciale intorno a Wilder House. Chi altri morirà il giorno di Natale?

Questo avvincente thriller psicologico di Sarah A. Denzil è imperdibile. Ambientato nell’affascinante atmosfera del Lake District, è la perfetta lettura estiva.

I fantasmi dell’isola

Come non tornare da lui, in grande John Grisham. Che è tornato ancora una volta alla ribalta, dopo varie stagioni narrative diverse, con un romanzo epico.

Dark Isle è una piccola isola disabitata allargo della Florida non lontana da Camino Island, rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali. Con la sua natura selvaggia e le sue spiagge incontaminate, Dark Isle ha tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile. Uno spregiudicato colosso immobiliare fiuta l’affare, determinato ad appropriarsene a ogni costo e a trasformarla in un mega resort turistico con un casinò. Intorno a quel paradiso aleggiano però leggende sinistre: annegamenti, sparizioni, storie di fantasmi e riti vudù da sempre hanno scoraggiato chi avrebbe voluto avvicinarsi.

Solo una persona conosce la verità: la formidabile e indomita Lovely Jackson. Ottant’anni, ultima discendente degli schiavi che quasi tre secoli prima erano riusciti a liberarsi e avevano eletto Dark Isle a loro rifugio, Lovely è nata e ha vissuto lì per quindici anni e sostiene di essere l’unica legittima proprietaria dell’isola.

Riuscirà a provarlo e a fermare la speculazione edilizia onorando la memoria dei suoi antenati? Ad aiutarla saranno il noto libraio antiquario Bruce Cable con la sua amica romanziera Mercer Mann, desiderosa di scrivere un libro sulla preziosa e commovente vicenda umana di Lovely, e Steven Mahon, avvocato esperto in battaglie ambientaliste, pronto ad affiancarla in una causa che si presenta dagli esiti davvero incerti.

La pietra che scotta

Non potrebbe essere una serie dei migliori libri di Macity se non avesse anche il suo fuori sacco, tradizione oramai insperabile. E per farlo, chi meglio di un classicissimo romanzo di Donald E. Westlake, il compianto e prolifico autore americano che, con questo titolo, ha aperto la strada a una meravigliosa serie di romanzi gialli umoristici e gustosissimi anche a distanza di tanto tempo.

Fresco di prigione, Dortmunder viene coinvolto in una rapina che potrebbe scatenare una guerra. Quando esce dal carcere con dieci dollari, un biglietto del treno e nient’altro, ha solo un buon nome e un’ottima reputazione: nessuno pianifica un colpo meglio di Dortmunder. Il suo amico Kelp lo va a prendere su una Cadillac rubata e, durante il tragitto, gli racconta la storia di uno smeraldo dal valore di 500.000 dollari che non devono far altro che rubare. Dortmunder non esita un istante.

Lo smeraldo è il gioiello della corona di un’ex colonia britannica, a cui è stata recentemente concessa l’indipendenza e divisa in due nazioni: Talabwo e Akinzi. Akinzi ha la pietra, a Talabwo la rivogliono e il loro rappresentante alle Nazioni Unite offre un’ottima ricompensa a chi ne entrerà in possesso. Per Dortmunder e Kelp non sarà una semplice rapina, troppi interessi si avvicendano intorno al gioiello, ma sarà un’occasione perfetta per dimostrare le loro qualità come professionisti del crimine.

