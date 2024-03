I monitor per lavorare, anche portatili, nelle Offerte di Primavera

Macitynet ha selezionato e ordinato per marchio tutti i monitor in sconto per la festa delle Offerte di Primavera.

Si tratta una enorme gamma di prodotti per tutte le tasche riportati con i prezzi scontati rispetto al prezzo di listino standard.

Ci sono monitor di svariate dimensioni così da poter scegliere quello che meglio si adatta alla scrivania o alla configurazione che si intende creare, in Full HD e anche in 4K, alcuni con pannelli IPS, altri antiriflesso, altri ancora LED.

Gli sconti sulla pagina di arrivo potranno essere più bassi perché vengono calcolati rispetto ad un prezzo medio degli scorsi giorni. Rimane comunque valido il prezzo indicato a meno di un esaurimento dei prodotti in offerta.

Vi ricordiamo che su Macitynet trovate una esauriente guida sulla scelta dei migliori Monitor in commercio.

A 79,90 € invece di 99,90 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

A 94,90 € invece di 119,90 € | sconto 21% – fino a 25 mar 24

A 99,90 € invece di 129,90 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 114,90 € invece di 149,90 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 79,00 € invece di 95,00 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 89,00 € invece di 109,00 € | sconto 18% – fino a 25 mar 24

A 109,00 € invece di 124,00 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

A 132,99 € invece di 199,99 € | sconto 34% – fino a 31 mar 24

A 154,77 € invece di 269,99 € | sconto 43% – fino a 31 mar 24

A 171,49 € invece di 269,99 € | sconto 36% – fino a 31 mar 24

A 119,00 € invece di 159,99 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 159,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 216,99 € invece di 299,46 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 249,99 € invece di 329,00 € | sconto 24% – fino a 25 mar 24

A 79,99 € invece di 139,99 € | sconto 43% – fino a 25 mar 24

A 99,99 € invece di 159,99 € | sconto 38% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 189,99 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 192,00 € | sconto 38% – fino a 25 mar 24

A 139,99 € invece di 219,99 € | sconto 36% – fino a 25 mar 24

A 199,49 € invece di 279,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 379,99 € invece di 510,00 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 89,00 € invece di 129,98 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

A 89,99 € invece di 99,99 € | sconto 10% – fino a 31 mar 24

A 99,00 € invece di 169,99 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

A 110,00 € invece di 149,99 € | sconto 27% – fino a 25 mar 24

A 249,99 € invece di 399,00 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 499,99 € invece di 599,00 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 99,00 € invece di 129,99 € | sconto 24% – fino a 25 mar 24

A 119,00 € invece di 139,99 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 129,00 € invece di 199,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 79,90 € invece di 119,00 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

A 84,55 € invece di 142,00 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

A 99,00 € invece di 149,90 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 94,90 € invece di 209,00 € | sconto 55% – fino a 25 mar 24

A 116,99 € invece di 197,40 € | sconto 41% – fino a 25 mar 24

A 169,90 € invece di 299,00 € | sconto 43% – fino a 25 mar 24

A 189,90 € invece di 339,00 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 226,99 € invece di 359,00 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 1399,90 € invece di 1599,00 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

Le altre Offerte di Primavera 2024