I montalatte Severin in sconto fino al 57% per il Black Friday per il cappuccino perfetto

Tra le offerte del Black Friday di Amazon si trova di tutto e per tutti, ecco perché è una delle giornate più attese dell’anno. Ora, mentre la nostra redazione propone principalmente prodotti di elettronica che potrebbero essere maggiormente correlati agli argomenti che trattiamo, in queste giornate cerchiamo anche di dare suggerimenti di altro tipo a chi passa abitualmente tra queste pagine.

Un’occasione per fare acquisti al risparmio è quella che segnaliamo attraverso questo articolo dove abbiamo raccolto tutti i migliori montalatte Severin in promozione in questi giorni: riguardano l’ambiente della cucina, è vero, ma sono anche prodotti che molti dei componenti della redazione hanno in casa da tempo e di cui vi possiamo assicurare l’utilità e la durata.

Nel caso in questione parliamo di dispositivi elettrici che mirano soprattutto a velocizzare e semplificare la lavorazione degli alimenti in cucina e quindi migliorano la qualità della vita, perché permettono di risparmiare tempo da dedicare nelle attività più amate.

In particolare i montalatte o cappuccinatori di Severin permettono di creare la schiuma rapidamente, alla temperatura del latte che preferite e soprattutto sono facilmente lavabili in acqua o in lavatrice senza pericolosi mix di liquidi e parti e elettriche o senza tubi e tubicini difficili da lavare.

Sono adatti anche alla preparazione di cioccolate o al semplice riscaldamento del latte alla temperatura desiderata grazie ad un sistema che combina l’induzione e la rotazione di due particolari fruste magnetiche, anch’esse facilmente e rapidamente lavabili.

Severin SM 3583, Montalatte Automatico capienza 700ml, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, 45°C – 55°C – 60°C – 65°C Temperature Selezionabili, Montalatte Elettrico 500W In offerta a 59,99 € – invece di 139,90 €

sconto 57% – fino a 27 nov 23

SEVERIN SM 3585 Montalatte a induzione 0,5 L da 500 W, Montalatte elettrico adatto per cioccolata, Monta latte a caldo e a freddo dal design elegante, Acciaio spazzolato/nero opaco In offerta a 79,99 € – invece di 109,90 €

sconto 27% – fino a 27 nov 23

SEVERIN SM 3586 Montalatte con capienza 700ml, A induzione a Caldo e a Freddo, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, Montalatte Elettrico 500 W, Inox, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a 89,99 € – invece di 119,90 €

sconto 25% – fino a 27 nov 23

SEVERIN SM 3587 Spuma Plus Montalatte con Capienza 700ml, 13 Programmi Automatici, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, Montalatte Elettrico 500 W, Acciaio inox/Nero In offerta a 99,99 € – invece di 139,90 €

sconto 29% – fino a 27 nov 23

