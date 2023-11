Prodotti per la casa, le migliori offerte di oggi

State traslocando o dovete arredare la seconda casa vacanze e volete prendere tutto l’occorrente spendendo il meno possibile? Allora dovrete approfittare delle offerte di Amazon attive sui piccoli elettrodomestici e gli accessori per casa e cucina lanciate in occasione della settimana del Black Friday.

In promozione trovate di tutto: dai set di coltelli alle batterie di pentole, cavatappi elettrici, fruttiere, macchine per il caffè, montalatte e via dicendo, compresi asciugacapelli, stufe elettriche e spioncini digitali.

Anche se la nostra redazione propone principalmente prodotti di elettronica che potrebbero essere maggiormente correlati agli argomenti che trattiamo, in questa settimana che anticipa il Black Friday cerchiamo anche di dare suggerimenti per altri interessi di chi passa abitualmente tra queste pagine.

Ecco perché in questo articolo abbiamo raccolto tutti i migliori prodotti in promozione in questi giorni che riguardano l’ambiente della casa: sono comunque prodotti che vanno a migliorare non solo le pietanze ma anche la qualità della vita, perché permettono di risparmiare tempo da dedicare nelle attività più amate.

HOTO Cavatappi Elettrico, Tagliafoglie Nascosto, Avvio con Un Solo Pulsante Entro 10 Secondi, Batterie Sufficienti Può Aprire 170 Bottiglie In offerta a 24,99 € – invece di 35,99 €

sconto 31% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Lagostina Set Padelle Antiaderenti in Alluminio Ø 20/24/28 cm, Esterno Effetto Rame, 3 Pezzi, Batteria di Pentole Gas e Forno con Indicatore Cottura Thermo-Signal, Manici Ergonomici in Bakelite In offerta a 34,99 € – invece di 54,90 €

sconto 36% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Lagostina Giada Set Posate Acciaio Inox 18/10 per 6 Persone, 24 Pezzi, Servizio Posate con 6 Forchette, 6 Coltelli Tavola, 6 Cucchiai, 6 Cucchiaini Caffè, Spessore 3.5 mm, Finitura Lucida a Specchio In offerta a 49,99 € – invece di 67,50 €

sconto 26% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Alessi Cactus MSA04/29 B Fruttiera Traforata, Acciaio Colorato con Resina, Nero In offerta a 62,99 € – invece di 80,10 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.52.GB Macchina Automatica per Caffè in Chicchi e Polvere, Dotata Caraffa Latte Automatica per Cappuccini, 4 Bevande a Selezione Diretta, Pannello Comandi ad Icone, Nera In offerta a 379,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

De’Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, con Tasti a ṡelezione Diretta, Spegnimento Automatico, 1450W, Nero In offerta a 269,00 € – invece di 498,90 €

sconto 46% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, Friggitrice ad Aria con Vetro Trasparente, Display OLED, Cestello Antiaderente, Cottrua 40°C – 200°C, Controllo Vocale, 24 ore di programmazione anticipata, Bianco In offerta a 79,99 € – invece di 115,00 €

sconto 30% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Philips Senseo Montalatte – Pannarello Schiuma Calda e Fredda per 2 Cappuccini, Antiaderente, Nero (CA6500/60) In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Severin SM 3583, Montalatte Automatico capienza 700ml, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, 45°C – 55°C – 60°C – 65°C Temperature Selezionabili, Montalatte Elettrico 500W In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L, 7 programmi, cottura arrosto, al forno, croccante, frittura ad aria, riscaldamento, essiccazione, lievitazione, 2 zone, nero/rame AF500EUCP In offerta a 179,99 € – invece di 279,99 €

sconto 36% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Ninja Woodfire Barbecue Elettrico, Affumicatore & Friggitrice ad Aria 7 in 1, per Grigliare, Friggere, Affumicare, Arrostire e Cuocere all’Aperto, Antiaderente, Portatile, Grigio/Nero OG701EU In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Klarstein Stufa Elettrica Basso Consumo, 2000W, Termoconvettore Smart con Rotelle, Termosifone Portatile a Parete con Termostato, per Casa In offerta a 101,99 € – invece di 119,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Shark FLEXSTYLE Styler e Asciugacapelli 3 in 1, con Arricciacapelli, Spazzola Ovale Volumizzante, Concentratore e Custodia da Viaggio, Senza Danni da Calore, Champagne, HD424SLEU In offerta a 239,99 € – invece di 279,99 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Dreame Hair Glory Asciugacapelli, Asciugatura Rapida,Motore ad Alta velocità,Tecnologia a ioni Negativi,Leggero,Controllo della Temperatura,Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Remington Asciugacapelli Professionale con Ioni, Phon Ionic Dry 2200W, accessori 1 concentratore ed 1 diffusore inclusi, 3 temperature, D3198, [Esclusiva Amazon] In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3″ Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR In offerta a 138,99 € – invece di 163,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.