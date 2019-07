I nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13″ hanno la stessa tastiera dei MacBook Pro 2019

Apple ha aggiornato il MacBook Air, aggiungendo la tecnologia True Tone al suo display Retina, ha ridotto il prezzo a €1.279, con prezzi ancora inferiori per gli studenti universitari e aggiornato i MacBook Pro 13″ base che ora integrano i più recenti processori quad-core di ottava generazione.

Abbiamo avuto conferma che non cambia, invece, la tastiera: continua a rimanere identica a quella integrata nei MacBook Pro 2019 aggiornati a maggio. Alcuni utenti di tutti i portatili recenti si sono lamemtati di problemi alla tastiera e Apple ha attivato un programma di assistenza per ripararle gratuitamente.

Per quanto strano possa sembrare anche i modelli appena presentati possono beneficiare di questa sorta di garanzia aggiuntiva sulla tastiera: Apple ha fatto sapere ai dipendenti che si occupano di riparazione negli store che anche i nuovi modelli sono, infatti, tra quell coperti dal programma di assistenza per la tastiera per MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

Apple di è scusata per i problemi alla tastiera a farfalla. Ha in precedenza avviato un programma di riparazione per le prime due generazioni e ora il programma è attivo anche per la terza generazione di queste tastiere.

Tra le lamentele quelle più ricorrenti riguardano il degrado in risposta dei singoli tasti dovuto a polvere e residui che si depositano intorno e sotto ai tasti. Con il passare del tempo e l’aggravarsi dei sintomi, nei casi peggiori, alcuni tasti diventano più duri da premere, altri smettono completamente di funzionare.

Chi ha problemi con la tastiera dei MacBook Pro costruiti dal 2015 in poi, in questo articolo trova tutto quello che serve per farla riparare gratis. Trovate tutte le notizie aggiornate sui MacBook Pro ultima generazione e modelli precedenti nella nostra sezione dedicata.