I quattro migliori incisori laser, ideali per tutti i progetti creativi

Scoprite i migliori incisori laser del 2023 per qualsiasi progetto: dal più potente al migliore per i principianti, per passare poi all’incisore più conveniente e a quello perfetto per tutti. Questi dispositivi di Creality, leader nel settore, potranno soddisfare ogni vostra necessità di incisione.

L’Incisore Laser più Potente: Creality Falcon2 40W

Il Creality Falcon2 40W è dotato di una serie di caratteristiche incredibili, tra cui una potenza notevole di 40W con punto di raggio regolabile, incisione colorata, nuovo sistema integrato di assistenza all’aria, triplo sistema di monitoraggio, supporto per la creazione offline, anteprima dinamica offline e altro ancora.

È la versione più potente ed è il primo incisore laser al mondo equipaggiato con la caratteristica unica di raggio regolabile. Garantisce anche facilità d’uso e sicurezza. È sufficientemente potente per tagliare 20mm di legno con un solo passaggio.

Un Incisore Laser per Tutti: Creality Falcon2 22W

Creality Falcon2 22W, la versione a 22W del 40W, replica le funzionalità del fratello maggiore; non è solo progettato per esperti e principianti, ma anche per i piccoli imprenditori. Qui abbiamo elencato i gruppi di utenti per cui questo incisore laser potrebbe adatto, per cosa può offrire.

Appassionati di Design Fai-da-te Educatori e Apprendisti Personalizzazione di Gioielli Influencer & Vlogger Piccoli Imprenditori Appassionati di Stampa 3D

L’Incisore Laser più Conveniente: CR-Laser Falcon 10W

L’incisore laser CR-Laser Falcon 10W facilita il taglio di materiali più spessi. Può tagliare un pannello di legno da 12mm con un solo passaggio e incide motivi su oggetti duri come la pietra. CR-Laser Falcon ha un’area di lavoro di 400×415 mm, che permette agli utenti di lavorare pezzi di materiale più grandi ogni volta.

È possibile poi acquistare un elevatore opzionale per aumentare l’altezza dell’incisione (circa 150mm). Con l’elevatore opzionale, i motivi possono essere incisi e disegnati su un oggetto più esteso, come chitarre o skateboard.

Il Migliore per i Principianti: CR-Laser Falcon 5W

Il CR-Laser Falcon da 5W può incidere e tagliare più di dieci materiali. Può incidere motivi su pannelli, legno, bambù, gomma, pelle, tessuto, plastica, carta, e può anche tagliare legno, plastica e carta. Il vasto supporto ai materiali consente di avere progetti creativi, meravigliosi, divertenti e con più possibilità a portata di mano.

Per scegliere ed acquistare il vostro incisore laser ideale basta collegarsi al sito ufficiale di Creality da questo link diretto oppure a questo link Amazon.