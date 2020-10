I test di AirTag sono quasi completi, attesi a novembre

All’inizio di ottobre Jon Prosser aveva indicato che gli AirTag erano stati posticipati fino al prossimo anno, ma nei giorni successivi il noto leaker è tornato sui suoi passi, indicando l’arrivo di AirTag a novembre. Nel corso del weekend il leaker è tornato a parlare dei piccoli dispositivi trova tutto di Cupertino, dichiarando che Apple sta per completare i test delle prestazioni e che gli AirTag probabilmente verranno lanciati a novembre.

Questo dispositivo di cui sono già stati pubblicati disegni e anche render, è previsto con design circolare, compatto e dotato di chip Apple U1 per la tecnologia Ultra Wideband per offrire funzioni di localizzazione molto più precise rispetto ai tag basati sul Bluetooth. Potrà essere applicato a mazzi di chiavi, valige, portafogli e altri oggetti che si vogliono tenere costantemente sotto controllo.

Stando a quanto dichiara Prosser Apple completerà i test finali delle prestazioni di AirTag il 6 novembre. Terminata questa fase, tipicamente Apple è in grado di iniziare le spedizioni entro 30 giorni. Occorre anche ricordare che quasi sempre la società quando annuncia un nuovo prodotto, lo rende preordinabile o disponibile la settimana successiva.

Per tutte queste ragioni, inclusi ultimi indizi e precedenti tabelle di marcia di Cupertino, risulta molto probabile che Apple presenterà gli AirTag a novembre, in occasione del terzo keynote atteso da tutti gli osservatori per l’introduzione dei primi Mac con processori Apple Silicon. Evento che secondo alcuni potrebbe svolgersi il 17 novembre.

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6.

After this testing, products typically ship within 30 days.

Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 23, 2020