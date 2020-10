Tutte le scorciatoie Mac con KeyCue, pronta per macOS Big Sur

Gli sviluppatori austriaci di Ergonis Software hanno rilasciato KeyCue 9.8, versione rinnovata dell’utility che permette di usare rapidamente e imparare tutte le scorciatoie di tastiera su Mac: Basta tener premuto il tasto Command per far comparire la finestra in sovraimpressione di KeyCue: all’interno troviamo sintetizzate tutte le scorciatoie da tastiera disponibili nel programma che stiamo utilizzando, qualunque esso sia.

KeyCue 9.8 vanta 15 anni di sviluppo e migliorie costanti, e l’ultima release è compatibile anche con macOS 11 Big Sur. L’elenco completo delle scorciatoie realizzato da KeyCue permette di imparare nuove abbreviazioni e memorizzare quelle che più ci interessano, velocizzando il nostro lavoro. Gli sviluppatori di KeyCue ricordano che in media un applicativo per Mac offre da un minimo di 40 scorciatoie fino a 80 e oltre. Non occorre conoscerle tutte a memoria per essere maghi del Mac, ma è fuori discussione che padroneggiare i comandi più utilizzati negli applicativi che utilizziamo per diletto o lavoro permette di sveltire in modo consistente le nostre sessioni al computer.

Oltre che velocizzare il lavoro, attivare qualche funzione seppellita in menu e sottomenu senza allontanare le mani dalla tastiera e con un paio di tocchi veloci, suscita sempre uno sguardo di ammirazione tra i presenti.

Oltre alle abbreviazioni di tastiera, KeyCue può visualizzare tabelle Emoji (basta cliccare su una Emoji per inserirla al volo nel testo attuale), attivare un launcher per le applicazioni più usate, e mostrare URL (elenchi di pagine web e altri link usati spesso).

KeyCue 9.8 richide Mac OS X Lion (10.7) o versioni seguenti; lo sviluppatore raccomanda macOS Catalina (10.15) e riferisce che l’utility è compatibile con la beta di macOS Big Sur (11.0). L’utility è venduta 19,99 euro e si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore; l’aggiornamento è gratuito per gli utenti che hanno acquistato una licenza dal 1° ottobre 2017 in poi. Dal sito di Ergonis è possibile scaricare una versione dimostrativa dell’utility.

A questo indirizzo un nostro articolo con alcune combinazioni di tasti poco note che su Mac permettono di eseguire operazioni che normalmente richiedono un mouse.