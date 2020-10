Garmin Descent MK2i è lo sport watch per ogni tipo di immersione

Garmin presenta Descent MK2i, il nuovo sportwatch per le immersioni, e il nuovo trasmettitore Descent T1, entrambi dedicati agli appassionati di subacque. Qualunque sia la specialità preferita, apnea o immersioni, Garmin Descent MK2i ha un profilo adatto a soddisfare e ad accompagnare ogni passione.

Prevede modalità Single-Gasper le attività subacquee ricreative, e la modalità Multi-Gas per attività subacquee tecniche, incluse le decompressioni pianificate. Integra inoltre modalità CCR, utile a tutti coloro che utilizzano un rebreather a circuito chiuso, l’apparecchiatura per la respirazione indipendente dall’ambiente circostante. Disponibile anche il profilo Apnea, che permette di visualizzare sul display dello sportwatch i tempi di recupero in superficie, il numero di tuffi e molto altro ancora, garantendo un rapido aggiornamento dei dati. Per chi pratica pesca subacquea, invece, la modalità Apnea Hunt permette di disattivare tutti i toni di allarme dell’orologio.

Questo sport watch è costruito per resistere senza problemi all’acqua e alla pressione, mantenendo la massima affidabilità nel tempo. Fondello in acciaio e lunetta in titanio rivestita in DLC, sono assemblati in una cassa da 52 millimetri realizzata in polimeri fibrorinforzati, blindata con viti Torx Precision, munita di pulsanti a induzione da 5,1 millimetri a tenuta stagna. Questi ultimi sono realizzati in acciaio inox 316, satinati a grana 240 e rivestiti attraverso la tecnica della passivazione, superando così i test di corrosione in nebbia salina in conformità allo standard ASTM B117.

L’indossabile offre un display a colori da 1,4 pollici, da 280 x 280 pixel per una lettura immediata, protetto da una lente in vetro zaffiro. Fissato al polso con cinturino in silicone, offre una lunga autonomia: fino a 80 ore in modalità immersione e 16 giorni in modalità sportwatch. Una volta in acqua, i sub non dovranno preoccuparsi di dover avviare e interrompere la propria attività di immersione: con Gramin Descent MK2i è sufficiente immergersi per avviare automaticamente il monitoraggio dell’attività e, una volta riemersi, l’orologio lo interromperà in modo autonomo.

Grazie alla bussola a 3 assi integrata, visualizzabile scorrendo le schermate di dati utilizzando i pulsanti dedicati, sarà facile orientarsi anche sott’acqua. Inoltre, il sistema di posizionamento Multi-GNSS (GPS, GLONASS e Galileo) ad alta sensibilità memorizzerà automaticamente i punti di ingresso e di uscita dell’immersione, garantendo in questo modo un istantaneo recupero del segnale satellitare. Previsti, precaricati nel Descent MK2i, centinaia di siti di immersione, così da poter visualizzare le posizioni dei relitti e della barriera corallina, oltre che i dati sulle maree per trovare i punti migliori da esplorare. Le immersioni effettuate verranno registrate automaticamente nella nuova app gratuita Garmin Dive, che fornisce un’analisi dettagliata per ciascuna attività di immersione, inclusa la profondità massima, il tempo di fondo e una mappa dei punti di entrata e di uscita in superficie.

Garmin Descent MK2i utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16c, che consente di pianificare immersioni profonde, immersioni prolungate e anche immersioni con diverse percentuali di azoto nella miscela. Tuttavia, poiché ogni discesa e ogni sub hanno le proprie specifiche necessità, il dispositivo permette di applicare un margine di sicurezza aggiuntivo: un fattore di gradiente impostabile consente di adattare il conservatorismo alle proprie esigenze, stabilendo in questo modo parametri più o meno prudenti per la salita e la decompressione.

Descent T1: un sonar per avere tutto sotto controllo

Il nuovo Garmin Descent MK2i è un vero e proprio computer per immersioni con le sembianze di un orologio. Una volta sincronizzato con il trasmettitore Descent T1 mostrerà al sub i dati sulla pressione della bombola grazie alla tecnologia integrata Garmin SubWave. Può inoltre monitorare, simultaneamente, la pressione della bombola da un massimo di cinque dispositivi Descent T1 (venduti separatamente) in modo tale che i sub possano avere sotto controllo, oltre che la pressione, anche il tempo d’aria rimanente, il consumo di gas e i serbatoi aggiuntivi entro un raggio di 10 metri. Il trasmettitore Descent T1 ha una profondità nominale di 11 ATM e dispone di una batteria con un’autonomia che raggiunge le 110 ore di immersione.

Dall’acqua alla terra ferma

Fuori dall’acqua, Gramin Descent Mk2i si propone come uno sportwatch in grado di assistere decine di attività sportive, dal running alla bicicletta, passando dal trekking all’indoor training. I sensori interni permettono anche una analisi dettagliata dei parametri fisici, per conoscere sempre il livello di forma e insight su condizioni e consigli per il recupero.

Indossare il nuovo Garmin Descent Mk2i tutti i giorni significa gestire la propria routine in modo pratico e tecnologico. Associandolo con uno smartphone compatibile, è possibile visualizzare notifiche di messaggi, chiamate in arrivo o avvisi dai social network. Tramite la tecnologia NFC, Near Field Communication, permette a chi lo indossa di effettuare pagamenti contactless attraverso la soluzione di acquisto rapido e sicuro Garmin Pay. Grazie alla memoria interna è possibile caricare nell’orologio fino a 2.000 brani musicali, oltre che ascoltare le proprie playlist preferite attraverso i più diffusi servizi di streaming musicale tra cui Spotify, Deezer e Amazon Music, il tutto tramite cuffie Bluetooth (acquistabili separatamente).

Garmin Descent MK2i è anche compatibile, in superficie, con i dispositivi Garmin inReach. Questo permetterà a tutti gli utenti di inviare e ricevere messaggi, direttamente dall’orologio, anche in quelle zone dove non c’è copertura telefonica e, quando necessario, anche lanciare avvisi di SOS. Dotato di un sensore ottico al polso per il monitoraggio della frequenza cardiaca (anche sott’acqua) e della tecnologia Pulse Ox (pulsossimetro) per calcolare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, il nuovo Garmin Descent MK2i è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 1.499 euro. Il trasmettitore sonar Descent T1, invece, sarà disponibile entro fine anno, al prezzo consigliato al pubblico di 399,99 euro