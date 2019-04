iClever IC-BM01, supporto per smartphone su bici a soli 5,99 euro

Se volete fissare lo smartphone al manubrio della bicicletta, il supporto iClever IC-BM01 potrebbe fare al caso vostro e adesso è anche conveniente, visto che grazie ad un codice lo comprate in sconto a soli 5,99 euro.

Questo accessorio si blocca al manubrio della bicicletta, ma anche a quello della moto o a qualsiasi altra sezione tubolare – di diametro compreso tra 0,5 e 4,5 centimetri – per mezzo di una morsa che si stringe attraverso una vite. Il telefono viene invece adagiato nell’apposito alloggiamento e bloccato ai quattro angoli per mezzo degli elastici fissati alla piastra.

L’assetto che si ottiene è eccezionalmente solido. Il cellulare non può scivolare via in alcun modo, la ganascia riesce a trattenere ogni tipo di telefono, anche i più grandi phablet in commercio – con diagonale dello schermo compresa tra 4 e 6 pollici – sia con che senza custodia. Grazie alla testa a sfera è possibile orientare lo smartphone nella posizione che più si preferisce, anche in orizzontale, ed utilizzarlo così come pratico navigatore GPS.

iClever IC-BM01 è inoltre irrobustito da diversi inserti in silicone antiscivolo che mantengono ben salda la presa del supporto al manubrio e del telefono alla piastra di aggancio, anche nel caso si dovessero percorrere strade dissestate. Questo supporto costerebbe 12 euro, ma usando il codice M6UBD373 lo pagherete soltanto 5,99 euro.