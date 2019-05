Hisense H32A5820, la Smart TV 32” è un piccolo genio

Non tutti hanno bisogno di TV di grandi dimensioni: c’è anche chi ne cerca una per la seconda casa, per una cucina o – più in generale – per un ambiente in cui un maxischermo da 55, 65 o più pollici finirebbe per sembrare troppo ingombrante. Hisense ha la soluzione: il modello da 32” della serie A5820, un TV pensato per offrire design e tecnologia di alto livello, ma in un formato compatto ed un prezzo ragionevole.

Questo televisore si presenta con un design sobrio, pulito ed essenziale. Al pari dei modelli di ampia dimensione, H32A5820 punta molto sulle cornici, sottilissime, ed una base metallica, con una sottile barra frontale e un piccolo foro posteriore invisibile alla vista ma molto comodo per raggruppare i cavi. Lo schermo dallo spessore ridotto (appena 54mm) che lo rende idoneo all’installazione a parete con una profondità di soli 19,3 cm.

Sotto il profilo tecnologico e dei contenuti, Hisense H32A5820 non ha nulla da invidiare ai modelli più grandi. Il TV può contare su caratteristiche molto interessanti come il Natural Colour Enhancer, una tecnologia capace di esaltare l’impatto cromatico di tutti i contenuti, così come il Motion Picture Enhancer, che invece elimina le scie e rende le immagini fluide.

Hisense ha poi lavorato molto per ottimizzare il comparto sonoro: in quest’ambito si fa notare non solo l’impianto stereo da 6 watt per canale, ma anche la tecnologia dbx-tv che ottimizza l’audio del TV e lo rende coinvolgente senza richiedere necessariamente una soundbar. Il TV integra decoder DVB-T2/S2 a prova di futuro ed è piuttosto completo a livello di connettività, con due HDMI, due ingressi USB per la riproduzione di contenuti video, musica e immagini da sorgente esterna. Non manca, ovviamente, la connessione a internet via presa di rete Ehternet oppure il classico Wi-Fi.

Il massimo, però, Hisense H32A5820 (in vendita a 246,99 euro anche su Amazon) lo dà nell’accesso ai contenuti online. Qui il punto di forza è la piattaforma Smart Vidaa U, che non solo offre più di 200 applicazioni tra video, musica, informazioni e intrattenimento, ma è anche semplice da usare e da configurare. E’ da qui che si accede alle centinaia di serie TV di Netflix e ai video di YouTube, ma anche al servizio di streaming Infinity e ai film di Chili. Senza dimenticare la presenza di Rakuten TV, DAZN e Amazon Prime Video che mette a portata di telecomando gli ultimi film cinematografici, le serie TV e i programmi per tutta la famiglia.