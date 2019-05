iClever IC-SS01, asta selfie con telecomando Bluetooth in offerta a soli 6,99 euro

Se siete alla ricerca di un asta per selfie da accompagnare al vostro smartphone specialmente con l’estate ormai nel pieno date un’occhiata a quella di iClever in sconto a 6,99 euro grazie ad un codice.

Composta da una robusta maniglia con rivestimento in silicone e un’asta telescopica in acciaio inossidabile, quando chiusa misura appena 25 centimetri ma può essere estesa fino a ben 78 centimetri. Quest’asta per selfie offre anche un pulsante Bluetooth per controllare gli scatti direttamente dal manico: la batteria incorporata assicura fino a 20 ore di autonomia, per migliaia di scatti con una sola carica.

La morsa permette di bloccare qualsiasi smartphone con larghezza compresa tra 5,6 centimetri e 8,4 centimetri, praticamente funziona con smartphone tascabili come iPhone 4 e phablet più grandi come il Note 4 di Samsung.

iClever IC-SS01 pesa solo 140 grammi e la morsa può essere inclinata di 270 gradi, garantendo perciò le più disparate angolazioni fotografiche. Se interessati all’acquisto, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 10 euro ma in questo momento, inserendo il codice O3P2DSYC, lo comprate in sconto a soli 6,99 euro.