Idropulsore dentale Alfawise WF-330E in offerta lampo a 28 euro

Per l’igiene orale completa dovete affiancare allo spazzolino da denti (possibilmente elettrico), un idropulsore dentale. A questo scopo segnaliamo l’attuale offerta attiva sull’Alfawise WF-330E il cui prezzo scende a soli 28 euro.

Questo accessorio è in grado di agire con efficacia su diverse aree, tra cui spazi interdentali, tasche parodontali, superfici dentali, apparecchi ortodontici e gengive. A tal proposito è importante spiegare che, secondo diversi studi, le malattie parodontali rappresentano la principale causa di perdita dei denti.

Questo genere di patologie è infatti presente in oltre il 70% degli adulti e nelle fasi iniziali possono non manifestare alcun sintomo. Oltre alla normale pulizia dei denti, per prevenire l’insorgere di questo tipo di malattie, è perciò necessario pulire con cura anche le tasche parodontali, dove i batteri tendono a concentrarsi in profondità e a sfuggire alla pulizia di un normale spazzolino.

Alfawise WF-330E presenta un capiente serbatoio dell’acqua da 190 ml per consentire un utilizzo di circa 60 secondi con il serbatoio pieno. La progettazione impermeabile ne consente un lavaggio accurato sotto al getto dell’acqua ed il motore silenzioso eviterà di svegliare eventuali persone che dormono nelle stanze adiacenti a quella nella quale ci si sta lavando.

Nonostante il corpo compatto e portatile, questo dispositivo è in grado di generare un getto concentrato dalla potenza massima pari a 140 PSI e con un flusso d’acqua ultrafine di 0,67mm che viene pulsato 2000 volte al minuto: ciò gli consente di rimuovere i residui di cibo rimasti negli spazi interdentali, così come la placca che si deposita nelle tasche parodontali, causa dell’insorgere di malattie.

Alfawise WF-330E è la soluzione ideale anche per chi indossa l’apparecchio e fatica ad effettuare una pulizia accurata dei denti. Indirizzando il getto d’acqua sulle gengive è possibile stimolarle ed ossigenarle: una cura continua, che garantisce gengive più sane.

Se siete interessati all’acquisto, al momento lo trovate è in offerta lampo su Gearbest per soli 28 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.