IFA 2022, Nilox svela il monopattino S1 e la bici elettrica cargo

IFA 2022 apre le porte al pubblico dal 2 al 6 settembre, ma da Berlino nei primi giorni riservati alla stampa fioccano già annunci e presentazioni, tra cui anche Nilox che svela le sue novità all’insegna della mobilità sostenibile e dello sport outdoor, tra cui il nuovo monopattino S1.

E così, a Berlino farà il suo debutto il nuovo monopattino S1, che punta molto su sicurezza e comfort di guida. Inoltre, a integrazione della gamma di biciclette a pedalata assistita, attualmente composta da confortevoli City Bike, sportive MTB e performanti Fat Bike, Nilox presenterà in esclusiva a IFA due modelli: la e-bike Cargo Light e la e-bike per bambino.

Per quanto concerne Nilox S1 introduce gli indicatori di svolta anche nel led anteriore, così da rendere pronto il monopattino per le nuove norme del codice della strada in entrata. Il monopattino presenta uno smart-display integrato, con cui è possibile monitorare tutte le informazioni utili (quali velocità, livello della batteria, marcia selezionata) e il Cruise Control che – in aggiunta alle 3 velocità standard – consente di viaggiare alla velocità desiderata.

E’ Dotato di un motore da 350 W, che offre fino a 28 km di autonomia massima a 20 km/h con una ricarica di 4 ore. Ancora, il mezzo è provvisto di un sistema di sicurezza, il tag NFC, che mitiga il rischio di furto: all’accensione, il monopattino andrà automaticamente in standby e sarà possibile sbloccarlo solamente passando la Chiave NFC (replicabile su smartphone) sul pulsante on/off. Nilox S1 sarà disponibile a un prezzo di 499,95 euro.

E-bike Cargo Light

Il reparto bici elettriche della società, invece, si prepara ad accogliere la Cargo Light, pensata per coloro che necessitano di maggiore spazio per i propri effetti personali e ideale per trasportare facilmente la spesa. Cargo Light è dotata di due portapacchi da 25 kg, uno posteriore e uno anteriore, con fasce elastiche per il massimo della stabilità durante gli spostamenti.

La batteria da 36 V 10 Ah al litio integrata la rende simile a una bicicletta muscolare, ma il motore da 36 V 250 W Brushless High Speed con sensore di coppia consente di percorrere fino a 60 km a una velocità massima di 25 km/h, dotato anche di cambio SHIMANO a 6 velocità.

Questo modello è realizzato con un telaio in acciaio, capace di sostenere fino a 120 kg di peso, e dalle ruote da 27.5” x 1.5” mentre sil versante sicurezza ci sono freni a disco e luci LED, sia frontali che posteriori. Inoltre, il display LCD rende agevole monitorare numerose informazioni, tra cui autonomia della batteria, velocità massima, chilometri percorsi, per avere tutto sotto controllo. Nilox E-bike Cargo Light sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 1.699,95 euro.

E-bike kids

La seconda delle bici elettriche presentate da Nilox a IFA 2022 è quella dedicata ai più piccoli, pensata per bambini dai 4 ai 6 anni di età, perché assicura stabilità su strada, grazie agli pneumatici da 16’’ e ai freni a disco posteriori.

Il telaio è in acciaio, mentre il motore da 250 W e la batteria 25.2 V 4 Ah al litio (ricaricabile in 4 ore) abilitano un’autonomia di 3 ore e fanno di questo nuovo modello il compagno ideale dei più piccoli nelle loro prime avventure outdoor.

E-bike kids sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 499,95 euro. Per tutte le presentazioni e le novità dall’edizione IFA 2022 di Berlino è possibile partire direttamente questa pagina.

