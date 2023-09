IFA 2023 Dreame Vacuum L20 pulisce, lava e si pulisce da solo

Dreame ha lanciato il suo nuovo robot aspirapolvere L20 Ultra, caratterizzato da tecnologia all’avanguardia, mostrandolo a IFA 2023 di Berlino. Si tratta del nuovo modello di punta della società, con la nuova tecnologia MopExtend guidata da Intelligenza Artificiale AI, che offre una pulizia approfondita anche negli angoli più remoti.

La tecnologia Mop-Extend include diversi sensori in grado di identificare automaticamente e con precisione gli angoli e i bordi. Quando vengono identificati Mop-Extend viene attivata per estendere ulteriormente il mocio fino ai bordi del muro, per un’esperienza di pulizia più approfondita, ravvicinata e da angolo a angolo.

Dotato di due mop rotanti ad alta velocità nel sistema di pulizia Duo-Scrub, L20 Ultra è progettato per affrontare macchie ostinate e sporco incrostato. Inoltre, il robot è dotato della stazione di base automatica aggiornata con la tecnologia DualBoost 2.0 e una sacca per la polvere da 3,2 litri, che può contenere polvere per un massimo di 75 giorni senza che gli utenti debbano svuotarla manualmente.

Oltre a ciò, L20 Ultra può anche pulire e asciugare il mocio da solo. Quando si sporca, infatti, questo verrà lavato all’interno della stazione con un serbatoio dell’acqua da 4,5 litri. Dopo che l’auto-pulizia è terminata, i moci verranno rapidamente asciugati con aria calda, così da evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Con il sistema di aspirazione Vormax, L20 Ultra ottimizza l’efficienza dell’aspirazione per rimuovere i detriti domestici da tappeti, moquette e pavimenti. Il sistema di aspirazione Vormax offre una potenza di aspirazione di 7.000Pa e riconosce i tappeti per adeguare la pulizia.

Altre funzioni intelligenti includono la navigazione Pathfinder, che utilizza l’apprendimento dell’AI e laser 3D per scansionare la stanza, riconoscere gli ostacoli ed evitarli.

Dreame L20 Ultra, prezzo e disponibilità

Dreame L20 Ultra sarà disponibile all’acquisto a partire dal 20 settembre 2023 negli Stati Uniti, tramite i negozi ufficiali di Dreame su Amazon, a partire da 1.499,99 dollari, circa 1390€.

Per tutte le presentazioni che ruotano attorno ad IFA 2023 il collegamento da cui partire è direttamente questo.