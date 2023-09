Vodafone porterà 4G e 5G con i satelliti di Amazon Kuiper

Vodafone ha pianificato di collaborare con il progetto Kuiper di Amazon, una flotta di satelliti in orbita terrestre bassa, per estendere la copertura delle sue reti di telecomunicazioni 4G e 5G in Europa e Africa.

L’operatore mobile britannico ha dichiarato che i satelliti ad alta larghezza di banda e bassa latenza del progetto Amaon Kuiper verranno utilizzati per collegare le stazioni base mobili in luoghi remoti alle sue reti centrali, eliminando la necessità di collegamenti basati su fibra o wireless fisse.

Nel frattempo Amazon si prepara a testare due prototipi di satelliti, da lanciare già nei prossimi mesi, prima di iniziare a dispiegare i satelliti definitivi nel 2024, così da completare la sua rete, che concorrerà con Starlink di Elon Musk, OneWeb e altri operatori del settore.

Vodafone e Amazon hanno dichiarato che lavoreranno per implementare i servizi di banda larga ad alta velocità via satellite del progetto Kuiper nelle comunità non servite in tutto il mondo e offriranno anche servizi alle imprese, come connessioni di backup.

Vodafone via satelliti Amazon, tanti usi pratici

Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon per dispositivi e servizi, ha affermato che questa collaborazione aiuterà i clienti di entrambe le aziende “A ottenere il massimo valore dalla connettività, in particolare in settori come la connessione internet residenziale, l’agricoltura, l’istruzione, la sanità, il trasporto e i servizi finanziari”.

La CEO di Vodafone, Margherita Della Valle, ha dichiarato che questa collaborazione completerà il lavoro già in corso dell’azienda britannica con AST SpaceMobile per lo sviluppo di una rete mobile tramite spazio che si collegherà direttamente ai telefoni cellulari standard senza la necessità di apparecchiature specializzate.

Nel frattempo, Telefonica ha annunciato il mese scorso di aver collaborato con Starlink per fornire connessioni internet a clienti rurali e remoti.

Se volete conoscere, invece, l’approccio di Apple ai sistemi di comunicazione satellitare, il link da seguire è direttamente questo, dove trovate un focus sulla funzione SOS Emergenze Via Satellite degli iPhone 14.