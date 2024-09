Airpods ed Airpods Max, le novità tra addii, novità e revisioni di prezzo

Pubblicità

Sappiamo che il protagonista principale dell’evento di oggi sarà iPhone 16. Ma sappiamo anche che non ci sarà solo il telefono al centro di Gloving Time. Tra gli altri prodotti un ruolo importante ce l’avranno i nuovi Apple Watch ma anche il mondo della musica sarà in evidenza.

Quel di cui parliamo, come è facile immaginare, sono gli Airpods e con essi, dopo molto tempo dal lancio, le cuffie Airpods Max.

L’aggiornamento degli auricolari, da tempo, è dato per scontato. Quel che è sempre stato difficile comprendere è che cosa Apple intendesse presentare. Si è parlato di un aggiornamento degli Airpods 2 e di una versione con soppressione del rumore degli Airpods 3, di qualche cosa di nuovo anche per gli Airpods Pro, ma alla fine il problema per chi, come noi che cerchiamo di rendere razionali queste indiscrezioni, era capire quale struttura di prodotto Apple avesse in mente.

Con gli ultimi rumors potrebbe essere tutto più chiaro

L’addio agli Airpods 2 il prezzo di Airpods 3

La prima cosa che appare evidente è che gli Airpods 2, lanciati nel 2019, successori diretti di un accessorio nato anni fa e che sostanzialmente era cambiato pochissimo e in quanto tale molto invecchiato e non più attuale, non avranno un vero erede. Di fatto spariranno dall’offerta.

Al loro posto arriverà un nuovo modello che potremmo immaginare come una versione leggermente migliorata di Airpods 3. Forse addirittura potrebbero essere gli stessi Airpods 3 con qualche novità in fatto di vestibilità (di questo parla Mark Gurman in una delle sue tante escursioni sul futuro Apple) e quindi qualche piccola variazione estetica.

Comunque si identificheranno dal punto di vista del marketing questi Airpds “entry level” saranno privi di sistema di soppressione del rumore, niente gommini, niente custodia con Dov’è.

Il loro compito sarà sostituire gli Airpods 2 collocandosi più o meno sulla stessa fascia di prezzo. Oggi gli Airpods 3 costano, in effetti, 199 €, gli Airpods 2 149 €. Non sarebbe sbagliato dal punto di vista di Apple semplicemente ribassare il prezzo degli Airpods 3 al prezzo degli Airpods 2 ed eliminare gli Airpods originali senza lanciare un nuovo modello.

Airpods 4

I rumors parlano anche di una versione aggiornata degli Airpods 3. Questi auricolari potrebbero essere gli Airpods di quarta generazione che si distingueranno da quelli di oggi per una serie di caratteristiche prese di peso dagli Airpods Pro.

In particolare questo modello, destinato a collocarsi a metà strada tra gli Airpods base (Airpods 3 a prezzo ribassato) sarà caratterizzato dalla soppressione attiva del rumore. Questa funzione nel mondo della musica Apple è stata peculiarità degli Airpods Pro e delle Airpods Max che qui potrebbe essere interpretata in maniera “low cost”.

Non siamo conoscenza dell’esistenza di auricolari di marchi primari con funzione ANC ma senza inserti auricolari, ma se davvero gli Airpods 4 come si dice saranno senza gommini, l’attenuazione avrà necessariamente un’efficienza più basica.

Oltre all’ANC gli Airpods 4 dovrebbero avere anche una custodia con Dov’è (quindi con piccolo speaker), porta USB-C e carica Magsafe.

Altre funzioni capaci di differenziare gli Airpods 3 dagli Airpods 4 potrebbero derivare dal Firmware e dalla compatibilità con iOS 18 che ha in serbo diverse novità per gli Airpods.

Airpods Max

In predicato di essere aggiornate, come detto, ci sono anche le Airpods Max.

L’interpretazione Apple, raffinata nei materiali, sofisticata nell’ergonomia, alta nella qualità musicale e molto costosa, di un paio di cuffie, ha ormai quasi 4 anni (vennero lanciate nel dicembre del 2020) e a parte un certo clamore suscitato al lancio, sono ora abbastanza nell’ombra.

Apple per rilanciarle non prevede nessuna rivoluzione. La vera novità sarà infatti una porta USB-C. Probabile il debutto di una nuova paletta cromatica, possibile qualche cosa di nuovo e anche qui di derivato dagli Airpods Pro 2. Difficile però che possano arrivare al pari degli auricolari a meno che Apple non decida di mettere da parte l’obsoleto chip H1 e sostituirlo con H2.

Il miglior modo per spingere le Airpods Max potrebbe essere una nuova custodia (ci sono tracce di brevetti in questo senso), mettendo definitivamente da parte quella non si capisce se più ridicola o inutile, offerta oggi e ridurre il prezzo.

Nonostante ci sia stato un ribasso di prezzo nel corso della loro storia e da 630 € siano oggi scese, bontà di Apple, a 530 euro, siamo ancora di fronte a quel che si potrebbe definire un prezzo di affezione che le rende competitive di fronte a prodotti di eccellenza come le Sony WH-1000XM5, solo agli occhi di qualche purista del design (sicuramente esclusivo quello delle Airpods Max) o fan di prodotti Apple.

Un prezzo che comincerebbe a renderle più generalmente appetibili potrebbe essere 449 €, formalmente una trentina in più delle Sony WH-1000XM5 che solitamente costano intorno ai 350€ e che sono inferiori solo per una minor raffinatezza dei materiali, ma sono superiori per qualità del suono, funzioni e soppressione del rumore.

A 449 euro le “nuove” Airpods Max costerebbero un cinquanta in più delle Beats Studio Pro che costano 399 € spesso troviamo a 299, che non sono di molto inferiori per il suono e sono pari in fatto di soppressione del rumore.