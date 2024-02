Nintendo Switch 2 forse ritarda al 2025

Secondo tutte le anticipazioni apparse in rete fino ad oggi Switch 2, o meglio la console Nintendo di prossima generazione, era attesa per quest’anno: adesso sembra che una nuova indiscrezione metta in dubbio questa tempistica putando al 2025, con buona pace di chi la stava aspettando da tempo.

Secondo quanto riportato da VGC, Eurogamer e altre fonti, il colosso dei videogiochi di Kyoto avrebbe comunicando ai publisher che la console di nuova generazione è prevista per il primo trimestre del 2025. Si tratta di un rumor verosimile, considerando anche quanto accaduto con la Switch originale: annunciata nell’ottobre 2016, uscita nel marzo 2017. Dunque, Switch 2 potrebbe essere annunciata a fine 2024, per poi essere rilasciata nel 2025.

Diverse fonti hanno riferito di essere al lavoro su giochi per Switch 2 con uscita prevista per l’inizio del 2025. Un titolo chiave potrebbe essere il tanto atteso Metroid Prime 4, ancora presente nel programma di uscite di Nintendo, ma senza una data specifica.

All’inizio di questo mese, Nintendo ha leggermente aumentato le previsioni di vendite di Switch per l’anno fiscale 2024, passando da 15 milioni a 15,5 milioni, rispetto a 18 milioni e 23 milioni registrati rispettivamene nel 2022 e nel 2021. Secondo quanto riportato da Reuters, le voci sul ritardo del lancio hanno fatto scendere il valore delle azioni di Nintendo proprio oggi.

Non si sa molto sul futuro dispositivo, neppure il nome: Switch 2 è impiegato solo per comodità. I rumor suggeriscono che avrà la retrocompatibilità con il modello attuale, insieme a risoluzione 4K e una qualità visiva simile a quella di PS5 e Xbox Series X. In ogni caso, quest’anno sarà sicuramente un anno impegnativo per l’azienda: se la nuova console verrà effettivamente lanciata nel primo trimestre del 2025, probabilmente sarà annunciata durante una presentazione Nintendo Direct più avanti entro quest’anno.

