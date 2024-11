Il design Alessi negli oggetti di tutti i giorni in offerta Black Friday

Pubblicità

Non poteva mancare come ogni anno l’offerta del marchio di oggetti d’arredo e accessori per la casa Alessi e Officine Alessi che propone oggetti d’uso comune con il design di grandi maestri dell’architettura che nel tempo hanno rivisitato forma e funzione creando opere che possiamo portare nella nostra cucina, nella nostra sala da pranzo abbinando bello a funzionale e qualche volta un po’ folle.

Oggetti dell’

Tra i prodotti in offerta troviamo Caffettiere, Bollitori, Posate, Fruttiere, Spremi agrumi e.. un simpatico spazzolino da bagno dall’evocativo e sfacciato nome… merdolino.