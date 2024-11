Black Friday, auricolari gli indistruttibili Jabra Elite 8 Active a solo 119,99€

Pubblicità Amazon per il Black Friday manda in sconto gli auricolari Jabra Elite 8 Active, l’ultima sua creazione nel campo degli auricolari per l’attività sportiva. Il prezzo? Solo 119,99€, il più basso in assoluto visto per questo modello. Stiamo parlando di un paio di auricolari che sono in un tempo resistenti, stabili, flessibili e capaci di offrire sicurezza e musica di qualità. Jabra, sulla resistenza non fa certo affermazioni timide visto che definisce gli Elite 8 Active vengono definiti gli auricolari più robusti al mondo. Il merito è non solo della certificazione IP68 (a prova di polvere e di immersione permanente in acqua) ma anche per la conformità ai test Military Standard 810H che definiscono la cosiddetta “rugged electronics”. Gli Elite 8 Active sono sopravvissuti a test con temperature estreme, impatto, caduta di pressione, esposizione a vapori salini e schizzi d’acqua salata, immersione. La tecnologia Shakegrip è invece finalizzata a mantenere ben saldi gli auricolari nelle orecchie senza alette nè supporti come quelli usati dalla concorrenza per far “avvinghiare” ciascun elemento all’orecchio esterno. Il silicone antiscivolo a differenza di modelli precedenti di Jabra, è su tutta la superficie degli auricolari e contribuisce anche a sigillare il cavo auricolare. Non manca ovviamente la soppressione attiva del rumore. Oltre ad essere di 1,6 volte migliore di quella degli Elite 4 Active, l’ANC degli Elite 8 Active ha un sistema adattivo che consente alla musica di arrivare distinta all’orecchio filtrando in maniera intelligente rumori fastidiosi come il sibilo del vento (un problema quando si va in bicicletta) o il fruscio di un asciugacapelli. Infine parlando specificatamente di musica, ecco il suono spaziale supportato grazie alle tecnologie Dolby. In pratica musica e voci si percepiscono come intorno a noi e non come se arrivassero direttamente dentro alle orecchio. Un’esperienza realistica che ben conosce chi ha (ad esempio) degli auricolari Apple. Tra le altre caratteristiche tecniche degli Elite 8 Active vi segnaliamo Driver da 6mm

Sistema di chiamata a 6 microfoni

8 Ore di riproduzione

32 di autonomia grazie alla custodia di ricarica

4 colori disponibili: grigio, caramello, blu navy, nero

Ricarica wireless

Supporto AAC e SBC conn Bluetooth 5.3

App per la regolazione delle preferenze Questi auricolari costerebbero 199,99€. Sono in offerta ad un prezzo speciale per il Black Friday. Li pagate infatti solo 119,99 € che è il prezzo più basso che hanno avuto.

