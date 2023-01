Il drone che si controlla con la mano a soli 18 euro

Anche se il Natale è passato, se dovete fare un regalo ad un bambino che costi davvero poco, ma che faccia colpo, ecco il drone che si controlla con il palmo della mano. Costa appena 18,99 euro e si acquista ad questo indirizzo in offerta lampo.

Si tratta di un drone giocattolo, ovviamente, di piccole dimensioni, fato in plastica, e dal colore sgargiante. Al suo interno una batteria da 550mAh, che gli consentirà di stare in volo per circa 6 minuti. Il drone ha un peso di appena 70 grammi e dimensioni assolutamente contenute, pari a 170*170*45mm.

Quel che più distingue questo piccolo velivolo da molti altri della stessa categoria è il controllo. A differenza di quasi tutti gli altri, infatti, non si controlla con un comune radiocomando, né con lo smartphone. Si controlla con una sorta di guanto, che si indossa nella mano. Saranno proprio i movimenti della mano a far muovere in aria il drone.

A seconda di come il pilota alzerà o abbasserà la mano sarà possibile controllare i movimenti in aria del drone, mentre un singolo bottone posizionato in una sorta di anello indossabile permetterà di avviare i motori. Si tratta di un modo originale e intuitivo di controllare il drone, che lo rende accessibile davvero a tutti. Questo particolare metodo di controllo permette anche di far compiere acrobazie in aria al drone, sempre attraverso la pressione di un unico tasto, così da impressionare gli amici.

Al momento è possibile acquistare questo drone al prezzo di 18,99 euro in offerta lampo, cliccando direttamente a questo indirizzo nella vivace colorazione gialla, così da rendere il drone facilmente individuabile in aria.