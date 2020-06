Il G-Shock di Casio ora è connesso: dentro, GPS e cardiofrequenzimetro

La serie G-Shock di Casio entra ufficialmente nel mercato degli smartwatch con GBD-H1000, evoluzione del celebre G-Squad che porta con sé diverse novità intelligenti. Le più evidenti sono due: GPS e cardiofrequenzimetro. Grazie ai cinque sensori incorporati è in grado di misurare infatti la frequenza cardiaca rilevando il flusso sanguigno sotto la pelle dati che poi vengono analizzati per valutare la capacità cardiorespiratoria incrociando i dati con la velocità di corsa rilevata.

Gli altri sensori si dedicano invece alla misura dell’altitudine e della pressione atmosferica, senza dimenticare che c’è anche la bussola e un sistema di controllo della temperatura ambientale. C’è poi l’accelerometro, che si occupa di contare i passi e misurare la distanza percorsa, e un modulo GPS per l’acquisizione di informazioni sulla posizione e per il tracciamento dei percorsi mentre al momento non sono usabili per l’orientamento verso una destinazione. Insomma un vero smartwatch a tutto tondo dal momento che collegandolo all’app dedicata è possibile analizzare tutto direttamente dallo smartphone.

Il nuovo Casio G-Shock GBD-H1000 monta uno schermo LCD MIP (Memory-In-Pixel) incorniciato dalla tradizionale lunetta della serie G-Shock, di cui ne riprende le caratteristiche antiurto e di impermeabilità (fino a 200 metri di profondità). E’ inoltre dotato di pulsanti grandi e antiscivolo, di un fondello curvo che si adatta alla conformazione della mano e di un cinturino in morbido uretano. Oltre alla ricarica USB, l’orologio offre quella solare per l’uso quotidiano, ad esempio per alimentare le funzioni di notifica tramite vibrazione. Secondo i dati pubblicati dall’azienda, bastano 2 ore di esposizione alla luce solare a settimana, oppure 8 giornaliere di luce artificiale a 500 lux, per garantire 12 mesi di funzionamento della sola modalità orologio oppure 14 ore con GPS e tutti gli altri sensori attivi.

Per quanto riguarda l’uso durante l’attività sportiva, può tenere in memoria le ultime 100 corse di cui ne registra il tempo trascorso, la distanza, il passo, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. E’ inoltre presente la funzione di orologio mondiale con 38 fusi orari e funzione di passaggio automatico all’ora legale. C’è il cronometro con modalità di misurazione dei parziali, il conto alla rovescia, si possono impostare fino a 4 allarmi giornalieri, il calendario e la modalità aereo.

Con schermo retroilluminato, il Casio G-Shock GBD-H1000 pesa circa 110 grammi e misura 6,3 x 5,5 x 2 centimetri. E’ già in vendita nei negozi al prezzo di 399 euro.