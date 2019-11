Il MacBook Pro 16″ ha degli sfondi esclusivi: ecco i link per scaricarli

Il MacBook Pro da 16 pollici è già disponibile per l’acquisto con la sua nuova tastiera, il display più grande e altro ancora. Tra le altre caratteristiche uniche, Apple lo ha dotato di due nuovi sfondi esclusivi che però, grazie alla condivisione di 9to5Mac, possono scaricare chiunque.

Questi due sfondi colorati, di cui trovate i collegamenti diretti per scaricarli sulle vostre macchine più avanti in questo articolo, sono gli stessi che Apple utilizza tra le proprie pagine e nei negozi per pubblicizzare il nuovo portatile. E’ una consuetudine che si ripete praticamente da sempre, come è altrettanto abituale trovare l’immagine disponibile in rete per accontentare anche chi desidera utilizzarlo con i propri dispositivi senza dover necessariamente acquistare la nuova macchina.

L’immagine è di forma quadrata e le sue enormi dimensioni, pari a 6.016 x 6.016 pixel con profilo colore P3, consentono di adattarli a qualsiasi schermo, che sia quello di un computer (volendo anche un Windows) ma anche i display di tablet e smartphone, iPhone e iPad compresi.

Per chi invece volesse acquistare il nuovo super portatile di Apple ricordiamo che è già disponibile anche su Amazon con prezzi a partire da 2.799 euro. Il cambiamento più grande come detto riguarda la nuova tastiera, che risulta molto più affidabile grazie all’aggiunta di una maggiore corsa dei tasti in sostituzione del meno apprezzato meccanismo a farfalla dei precedenti modelli.