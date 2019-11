La BMW i4 elettrica promette fino a 600 km di autonomia

Il primo modello interamente elettrico di BMW vanta un’avanzata tecnologia delle batterie che, a detta del produttore, permetteranno di offrire fino a 600Km di autonomia. Il modello in questione arriverà sul mercato nel 2021 (prodotto nello stabilimento di Monaco di Baviera) e fa parte dell’offensiva della Casa che prevede l’introduzione di 25 modelli ibridi ed elettrici entro il 2024.

Al lancio la BMW i4 conterà su una batteria da 80 kW e su due motori, montati sui due assi, per una potenza complessiva di 390 kW / 530 hp, in grado di arrivare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e raggiungere i 200 km/h di velocità massima.

La vettura sfrutta quella che il produttore chiama la quinta generazione della tecnologia eDrive e che prevede, tra le altre cose, batterie ad altro voltaggio riprogettate, caratterizzate dal design piatto e ottimizzazioni relative all’intensità, con un peso di 550 chilogrammi e in grado di garantire approssimativamente 600 Km con una ricarica completa, omologati secondo il ciclo WLTP (circa 540 km reali). Secondo il produttore l’accumulatore può essere ricaricato fino all’80% in circa 35 minuti, mentre in 6 minuti si riesce ad ottenere autonomia sufficiente per percorrere 100 km.

L’i4 sarà disponibile anche in versioni più accessibili, una delle quali prevede un powertrain con un solo motore elettrico, l’elettronica di controllo e la trasmissione, permettendo di montare il sistema all’asse anteriore, al posteriore o su entrambi, offrendo in pratica tutti i tipi di trazione possibili, con potenze comprese tra i 90 e i 300 kW.

Come accennato la BMW i4 è uno dei modelli a batterie in arrivo dal produttore entro due anni: nel 2020 arriverà la versione a batterie del SUV medio X3 (già da tempo in fase di test su strada), mentre nel 2021 debutteranno la i4 e il crossover noto per ora come BMW iNEXT, un modello che vanterà all’esordio nuove tecnologie per multimedia e assistenza alla guida.

