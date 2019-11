Il prezzo di MacBook Pro 16 pollici supera i 7.000€ in configurazione top

È il portatile Apple professionale top di gamma, così chi segue l’universo di Cupertino da tempo sa bene che il prezzo di MacBook Pro 16 pollici è destinato ad aumentare e anche di molto, quando si inizia a mettere mano sulle varie opzioni di configurazione disponibili per chi lo acquista su Apple Store online.

In Italia come in USA il nuovo portatile sostituisce il precedente MacBook Pro 15,4”: è proposto in due configurazioni che partono da 2.799 euro per il modello con processore Intel Core i7 da 6 core, 16GB di RAM, archiviazione SSD da 512GB e scheda video AMD Radeon Pro 5300M con 4GB di memoria video GDDR6. La configurazione superiore invece costa 3.299 euro con processore Intel Core i9 da 8 core, 16GB di RAM, archiviazione SSD da 1TB e scheda video AMD Radeon Pro 5500M.

Per entrambe le macchine è possibile scegliere un processore più potente, aumentare la RAM, una scheda video più veloce infine incrementare la capacità dell’unità SSD fino a un massimo di ben 8 terabyte, il massimo oggi disponibile al mondo per un notebook. Per poter disporre di una configurazione degna di una workstation bisogna però essere dispositivi a mettere mano al portafoglio.

L’upgrade del processore incide per 360 euro nel modello base e di 220 euro nel modello superiore. Più costosa invece la RAM: 480 euro per avere 32GB e 960 euro per arrivare al massimo di 64GB per entrambi i modelli. Ma come avviene anche per altri Mac la componente che più fa lievitare il prezzo di MacBook Pro 16 pollici è l’unità SSD. Si parte da 240 euro per quello da 1TB nel modello di ingresso, per arrivare a 2.880 euro per il massimo da 8 terabyte. Nel modello superiore invece il prezzo è di 2.640 euro.

Il nuovo MacBook Pro 16 pollici sostituisce a listino i precedenti modelli da 15,4″: si compra da questa pagina di Apple Store online. Apple ha anche annunciato che il nuovo Mac Pro 2019 e il monitor Apple Pro Display XDR saranno disponibili da dicembre.