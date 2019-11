Il mitico Civilization Beyond Earth per Mac, Windows e Linux vi costa solo 10 dollari

Vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di strategia in tempo reale, il capitolo intitolato Beyond Earth di Sid Meier’s Civilization al momento si compra per soli 10 dollari grazie all’offerta disponibile su BundleHunt.

Per chi non conoscesse a fondo la saga, questo particolare episodio differisce leggermente per ambientazioni e non per filosofia di gioco rispetto ai precedenti capitoli arricchendo gli orizzonti dell’utente con risvolti fantascientifici.

Il titolo è ambientato in un futuro in cui eventi globali hanno destabilizzato il mondo portando al collasso della società moderna e creando di fatto un nuovo ordine mondiale, in cui il futuro per l’umanità è altamente incerto.

In questo clima di disperazione l’intera razza umana cerca di sopravvivere e riprendere i fasti di un tempo mentre le nazioni in via di rinascita concentrano le proprie risorse nell’esplorazione dello spazio profondo, nella speranza di una nuova alba: compito dell’utente è guidare una nuova spedizione che porterà i sopravvissuti ad esplorare nuovi orizzonti.

I requisiti minimi di sistema per eseguire il gioco con una performance soddisfacente sono i seguenti: velocità 2.2 GHz CPU, 4 GB RAM, 10 GB di spazio libero su disco, schede video ATI Radeon HD 4850, NVidia GeForce 640M e Inte DD 4000 (su Mac per poter essere eseguito correttamente deve essere installato su un disco formattato Mac OS Extended).

Mentre su Mac App Store il gioco costa attualmente 43,99 euro, su BundleHunt è possibile acquistarlo per soli 10 dollari. Per comprarlo a questo eccellente prezzo basta semplicemente sbloccare il bundle attraverso il pagamento di una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 2 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo gioco con BundleHunt spenderete complessivamente 12 dollari ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate Luminar Flex Plugin a 4 dollari anziché 69, TextSoap a 5 dollari invece di 45, PDF Manager Ultimate a 3 dollari anziché 70, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30, Fastest VPN a 5 dollari anziché 120, CloudMounter a 2,5 dollari invece di 30 e Hype 4 a 5 dollari invece di 50.