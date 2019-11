Il rilevamento cadute di Apple Watch impazzisce in una puntata del Late Late Show

Una delle funzionalità di cui abbiamo spesso parlato nelle pagine di Macitynet è quella relativa al rilevamento delle cadute, introdotta con Apple Watch 4, che in molte circostanze si è rilevato essere di particolare utilità per sfortunati, anzi fortunati, utenti che lo indossavano. Esilarante, però, il siparietto che si è venuto a creare durante un episodio del del Late Late Show. Il video mostra come le troppe risate potrebbero far impazzire la funzione.

Come mostra il video, all’incirca al minuto 6 e 10 secondi, durante una registrazione del Late Late Show di James Corden, un membro del pubblico sembra essere particolarmente divertito dalle domande del conduttore. Il risultato è ancor più esilarante: Apple Watch rivela una falsa caduta, e inizia le operazioni per le chiamate di emergenza. In realtà, oltre alle grasse risate, la signora si alza per rispondere al conduttore, e si risiede di scatto tra il pubblico. Probabilmente è questo ad aver innescato il rilevamento cadute.

Anche il movimento improvviso del braccio che compie la signora tra il pubblico potrebbe essere stata la causa scatenante, unita magari a una frequenza cardiaca elevata per via dell’eccitazione di essere in TV o di rispondere correttamente alla domanda. La sequenza con protagonista Apple Watch si trova a 5 minuti e 30 secondi circa nel filmato che riportiamo in questo articolo.

Ad ogni modo, questa volta si è trattato, fortunatamente per tutti, di un falso allarme, che ha generato solo qualche risata in più. Discorso diverso, invece, per coloro che hanno davvero sperimentato l’utilità di tale funzione.