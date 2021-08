Il notebook Chuwi CoreBook XPro a 549 dollari col Back to School 2021

Il notebook Chuwi CoreBook XPro è ora disponibile per la vendita tramite il negozio online Chuwi. Chuwi ha introdotto questo notebook ad un prezzo accessibile di 599 dollari, ma sotto la promozione del ritorno a scuola, è possibile ottenerlo a un prezzo scontato di 549 dollari. E’ un ottimo prezzo visto che si tratta di un notebook dotato di processore Intel i5-8259U.

Chuwi CoreBook XPro è rivestito in metallo: oltre ad essere quindi resistente è caratterizzato da uno stile minimalista che al contempo mantiene un aspetto premium. L’azienda ha utilizzato il taglio del bordo diamantato, l’ossidazione della sabbiatura, il processo di stampaggio integrato 3D per migliorare la qualità complessiva del design del laptop. Ha uno spessore di 17 mm e pesa 1,78 kg.

Chuwi CoreBook XPro è dotato di un pannello LCD IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel e proporzioni 16:9. Il dispositivo è debitamente compatibile con il sistema operativo Windows 11. Una fotocamera dedicata si trova sulla parte anteriore con una fotocamera di qualità. Ci sono più microfoni per ridurre il rumore durante una videochiamata.

Il dispositivo è dotato di una tastiera retroilluminata con tasti 16×16 mm che offrono un’esperienza di digitazione fluida. Nella connettività, c’è un 3x USB Type-C, HDMI, alimentazione CC e un jack audio da 3,5 mm.

Chuwi CoreBook X Pro è dotato di un processore Intel i5-8259U costituito da una CPU quad-core con 8 thread. Il processore Intel offre un turbo boost fino a 3,8 GHz con 28 W di TDP. Il processore si comporta davvero bene come confermato con diversi punteggi di riferimento. Una RAM DDR4 da 8 GB a una frequenza di 2400 MHz e una memoria SSD da 512 GB migliorano il multitasking e rendono il notebook reattivo. Per migliorare ulteriormente le prestazioni, l’azienda ha fornito un’opzione di archiviazione X2 NVMe sulla scheda madre.

Il notebook può gestire facilmente attività intensive di CPU e GPU. CoreBook XPro è dotato di una batteria ad alta capacità da 70 WH che può durare fino a 6,5 ore con un uso intensivo. Nel complesso, è un notebook di fascia alta che offre un display HD, chassis in metallo, configurazione hardware completa e prestazioni eccellenti.

Durante la riproduzione di video 4K, sono fluidi e privi di lag, con una qualità dell’immagine chiara e bella e un suono pieno e puro, il che dimostra che la decodifica audio e video del suo processore i5-8259U e della scheda grafica Iris® Plus Graphics 655 è forte.

In termini di esperienza di gioco, utilizzando il nuovo CoreBook XPro per aprire “CS GO”, funziona stabilmente senza pressione e può mantenere un frame rate superiore a 75 fps. Il gioco complessivo è fluido e la ventola di raffreddamento funziona stabilmente senza rumori anomali. Sotto tutti gli aspetti, il gioco ha un frame rate elevato ed è anche utile per gestire il gioco, adatto a gruppi di studenti extracurriculari.

CoreBook XPro è dotato di una batteria integrata ad alta capacità da 70 Wh. In condizioni di luminosità dell’80%, la riproduzione locale di video e audio dura 6,5 ore, che può durare più di 8 ore in ufficio. Con un ampio schermo da 15,6 pollici schermo, questa durata della batteria è adatta anche per viaggi d’affari a lunga distanza e per le esigenze dell’ufficio.

Nel complesso, Chuwi CoreBook XPro è un notebook aziendale sottile e leggero ad alte prestazioni, grande schermo ad alta definizione, stile metallico, configurazione hardware equilibrata e completa, prestazioni eccellenti e buona esperienza utente.Questo nuovo prodotto è un sincero lavoro di boutique.

Come dicevamo, Chuwi CoreBook Pro è ora disponibile per 549 dollari tramite il sito Web ufficiale di Chuwi nell’ambito della promozione Back to School. Lo sconto è applicabile solo dal 20 al 31 agosto.