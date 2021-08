Per i fan Samsung, ecco il Galaxy Tab S7 FE

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Galaxy Tab S7 FE, l’ultimo dispositivo del portfolio Galaxy Tab. L’indicazione “FE” sta per “Fan Edition”, una nomenclatura che il produttore usa per i dispositivi destinati ai fan del marchio che, a patto di qualche rinuncia, possono avvicinarsi ai prodotti di questa famma a un prezzo più abbordabile della media.

Galaxy Tab S7 vanta display da 12,4 pollici e la S Pen inclusa nella confezione. La funzione Multi-schermo permette di aprire fino a tre app contemporaneamente, si può ad esempio: navigare su Internet, prendere appunti e guardare un video in streaming, tutto su un unico schermo.

Con Samsung DeX e la Book Cover Keyboard è possibile utilizzare il tablet come un laptop, trasformando l’interfaccia utente in un’esperienza simile a quella del PC. La funzione Second Screen consente di trasformare Galaxy Tab S7 FE in un display aggiuntivo, affiancandolo al PC per espanderne lo schermo.

Galaxy Tab S7 FE è disponibile sia in versione WiFi che in versione 5G a partire da 649,00€ (anche su Amazon) nella colorazione Mystic Black con finitura in metallo lucida. Aggiungendo 50 euro, si compra quella da 128 GB.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche abbiamo uno Snapdragon 750G (nei Tab S7 e S7+ c’è lo Snapdragon 865); la RAM è 4GB (contro i 6GB degli altri modelli); il display è un TFT con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. È presente la tecnologia Bluetooth 5.2, la fotocamera posteriore è da 8 MP, la frontale da 5 MP. La memoria interna (64GB e 128GB) può essere espansa con una microSD. La batteria è da 10.090mAh (45W con supporto a ricarica SuperFast).

Dal 23 agosto, fino al 19 settembre inclusi, acquistando il nuovo Galaxy Tab S7 FE in un punto vendita aderente o su uno degli store online, dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members entro l’11 ottobre, sarà possibile ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.