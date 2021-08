Baldo e Asphalt 8: Airborne arrivano su Apple Arcade il 26 Agosto

Il classico gioco di corse di Gameloft “Asphalt 8: Airborne” arriverà su Apple Arcade questo venerdì, insieme al gioco di ruolo “Baldo”, ispirato a Zelda. Il catalogo di giochi in abbonamento della Mela, dunque, si arricchisce di due titoli importanti.

Rilasciato originariamente su App Store nel 2013, “Asphalt 8: Airborne” presenta più di 240 auto reali tra cui scegliere, da varie case automobilistiche e marchi ben noti, come Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford e Chevrolet.

Le interazioni tra i veicoli, gli ambienti e gli oltre 50 tracciati ad alta velocità in “Asphalt 8” offrono un’esperienza completamente basata sulla fisica, con i giocatori che possono partecipare a eventi a tempo limitato per guadagnare ricompense e cimentarsi in oltre 400 eventi di carriera.

L’altro titolo importante, che rappresenta certamente la novità, prende il nome di “Baldo: The Guardian Owls”, proviene dal team italiano dello studio NAPS. Il gioco è ispirato alle dinamiche di Zelda richiederò di risolvere enigmi, esplorare e combattere in un mondo aperto disegnato a mano, con una storia principale e diverse missioni secondarie.