Il notebook Lhmzniy A9 potente e portatile è scontato del 26%

Se volete comprare un computer portatile dall’ottimo rapporto qualità prezzo, ecco l’offerta che fa per voi: Lhmzniy A9 è al momento in sconto del 26%.

Risparmiate insomma più di quel che dovreste aggiungere come IVA su un notebook di ultima generazione, caratterizzato innanzitutto da uno schermo da 14.1” con copertura del 90% grazie alle cornici sottilissime e con una scocca realizzata completamente in metallo, che lo rendono al contempo leggero e resistente.

E’ dotato di un ampio touchpad e tastiera full size, molto comoda quindi per chi ha bisogno di una macchina per lavorare in mobilità e poter scrivere anche per lunghe sessioni senza stancarsi. In più la tastiera è retroilluminata, quindi completamente funzionale anche al buio.

Lhmzniy A9 è dotato di modulo WiFi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) per garantire una migliore stabilità di connessione e una maggiore velocità. E proprio in termini di quest’ultima, dentro troviamo un processore Intel Celeron 3867u a 1.8 GHz accompagnato da 16 GB di RAM DDR3.

Per quanto riguarda la memoria, si parte da un disco SSD con 128 GB di capacità, si sale a 256 GB e poi a 512 GB, ovvero il taglio di memoria dell’offerta che vi stiamo segnalando, fino ad arrivare eventualmente anche ad 1 TB di spazio di archiviazione.

Si tratta chiaramente di un computer con sistema operativo Windows 10, dotato di speaker stereo per poter garantire ottime prestazioni anche dal punto di vista multimediale. Lato connettività troviamo invece due porte USB-A 3.0, una presa jack audio per cuffie, uno slot microSD per l’eventuale espansione della memoria, una presa HDMI per il collegamento ad un monitor esterno e la porta per l’alimentazione.

Il punto di forza di Lhmzniy A9 è però il prezzo: nel momento in cui scriviamo infatti questo notebook è scontato del 26%: anziché 450 euro lo potete comprare per circa 330 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.