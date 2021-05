Il primo Google Store aprirà quest’estate a New York

Gli Apple Store celebrano ormai 20 anni di attività, Microsoft ha deciso di non investire più in negozi al dettaglio e Google ci prova, annunciando l’apertura per questa estate del suo primo negozio.

La zona scelta è quella di Chelsea, quartiere del borough di Manhattan, in un enorme edificio che già ospita la sede nel quartiere. Nella città di New York Google ha un suo campus con 11.000 dipendenti.

Come è facile immaginare, lo store di consentirà di testare vari prodotti Google, Nest e Fitbit, farli riparare e partecipare a workshop: i classici servizi messi a disposizione oggi in questo tipo di negozi.

Jason Rosenthal, vice presidente Google, in un post sul blog aziendale riferisce che il negozio offrirà l’opportunità di mostrare la gamma di tecnologie con modalità immersive. Sarà anche possibile ordinare online e ritirare un prodotto nel negozio.

“Il nuovo Google Store è un importante nuovo passo nel nostro cammino hardware per fornire la più utile esperienza Google, dove e quando le persone ne hanno bisogno”, scrive Rosenthal.

Come accennato aziende come Apple e Amazon hanno da tempo investito massicciamente nei negozi fisici (qui la storia di come nacque il famoso cubo di New York). Amazon ha aperto anche supermercati senza casse (si accede con l’app e su può fare la spesa semplicemente prendendo dagli scaffali i prodotti che si desiderano), mentre questa scelta non ha funzionato per Microsoft che ha deciso di chiudere quasi tutti i negozi al dettaglio che aveva aperto negli ultimi 11 anni.

Rosenthal spiega che, per via della pandemia da COVID-19, per l’accesso allo store di Google sarà richiesto l’uso di mascherine, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale all’interno del negozio.