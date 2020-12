Il rilevatore smart di fumo eWeLink a 10,28 euro con codice sconto

Per proteggere casa in modo smart bastano 10,28 euro. E’ questo il costo del rilevatore di fumo eWeLink, che vi avverte se viene rilevato fumo in casa. Lo si acquista a questo indirizzo, ma non dimenticate di inserire nel carrello il codice sconto che vi mostriamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Il sensore è in grado di fornire tre allarmi: il primo mediante flash luminoso, il secondo sonoro e un terzo tramite notifica. E’ in grado di rilevare fumo a 360 gradi, senza lasciare alcun angolo morto, risultando così affidabile. E’ in grado di emettere un segnale sonoro da ben 90 dB, sicuramente sufficiente per coprire una intera casa di medio grandi dimensioni, e allertare chi vi abita.

Adotta una tecnologia brevettata di diffusione bidirezionale fotoelettrica ad alte prestazioni con il rilevamento a due riceventi e una trasmissione e ad alta sensibilità. Il rilevatore può funzionare in modo autonomo e indipendente o in accoppiata con lo smartphone, anche se in questo caso vi sarà la necessità di un bridge Sonoff.

Al suo interno un sistema di allarme a bassa tensione: quando la tensione della batteria è inferiore a 6,8 V, viene emesso un suono di avviso per ricordare all’utente di cambiare la batteria.

Funziona con una batteria alcalina DC 9V 6F22 non inclusa, grazie alla quale si avrà un’area di rilevamento di 20 metri quadrati. Il sensore misura circa 10,5 x 10,5 x 3,5 cm e ha un peso di poco più di 100 grammi.

Il rilevatore di fumo eWeLink si acquista a questo indirizzo a 10,28 euro grazie al codice codice sconto HYEWLS da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.