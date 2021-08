Il sito di Apple aggiornato con la sezione “Store”

Apple ha aggiornato il suo sito web e ora dalla home page è richiamabile la sezione “Store” con un nuovo look.

Richiamando la sezione “Store” dalla home page si arriva direttamente nella sezione che consente di effettuare acquisti, un portale dove è possibile selezionare il prodotto di proprio interesse (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, ecc.), il modello desiderato e le varie opzioni d’acquisto.

Il design segue quello dell’app App Store e dalla pagina principale dello store è possibile richiamare offerte, promozioni, richiamare dettagli su prodotti e accessori, richiamare (da sezioni divise in quadranti orizzontali) varie opzioni dedicate.

Cliccando su un prodotto (es. Mac) è possibile selezionare le sottocategorie, e da qui opzioni, colori e configurazioni varie. Dalla pagina dei prodotti è possibile fare un confronto con altri prodotti e accessori.

L’indicazione “Store” nella home page di Apple è un ritorno al passato. Negli anni passati era richiamabile un pulsante dedicato per gli acquisti, eliminato con il redesign, obbligando l’utente a un diverso percorso per l’acquisto (per ogni prodotto era ed è sempre disponibile il pulsante “Acquista” che appare dopo avere selezionato il prodotto di proprio interesse).