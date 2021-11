Il super aspirapolvere Dyson V10 è in sconto a 459,99 euro

Per chi desidera acquistare il miglior aspirapolvere ciclonico sul mercato c’è un’allettante offerta: il Dyson V10 Absolute a 459,99 euro.

Per capire di cosa stiamo parlando potete leggere la nostra prova sul campo oppure scorrere le prossime righe per avere una panoramica che ne riassume le peculiarità. Fondamentalmente Dyson V10, che ha avuto un successore (il V11) ha la stessa potenza aspirante di una macchina di grandi dimensioni, ma con grande versatilità per l’assenza di cordone.

Ha un ampio cestino per la raccolta della polvere e la testa a coppia motrice è capace di rimuovere dai tappeti un grande quantitativo di polvere: il merito va chiaramente alla tecnologia di aspirazione ciclonica che, per effetto del vuoto, riesce ad aspirare anche la polvere più insidiosa separandola dall’aria e direzionandola verso l’apposita area di raccolta rifiuti.

In questo alto grado di pulizia il Dyson V10 è aiutato dalle teste pulenti con spazzole rotanti soffici che sollevano sia la polvere sottile, sia pezzi grandi dai pavimenti duri (con sistema di filtrazione che cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,3 micron). Ci sono tre modalità di funzionamento tra cui scegliere per adattarlo a qualsiasi lavoro e qualsiasi tipo di pavimento.

Tra i tanti vantaggi di questo aspirapolvere segnaliamo l’assenza di sacchetti per la raccolta dello sporco: tutto finisce infatti nell’apposito serbatoio che è accompagnato da un sistema per lo svuotamento che risulta particolarmente pratico e igienico in quanto non richiede di toccare la polvere e lo sporco aspirato.

Dyson V10 inoltre si può trasformare rapidamente in un aspirapolvere a mano per permettere di pulire velocemente piccole superfici sparse o posti difficili da raggiungere.

Spazzola multifunzione

Bocchetta a lancia

Spazzola a rullo morbido

Spazzola a propulsione diretta

Mini turbospazzola

Mini spazzola delicata

Anziché pagarlo 699,99 euro lo comprate su Yeppon a 459,99 euro.

Per quanti volessero invece mettere le mani su un aspirapolvere verticale della serie Dyson V11 che è un po’ più potente e dotata di qualche caratteristica in più, c’è il Torque in offerta a 589,99 euro.

In breve, in più l’utente può beneficiare della modalità Auto resa possibile dalla spazzola Torque Drive dotata di sensore per la pulizia intelligente; di una batteria dotata di un’autonomia superiore a fronte del medesimo utilizzo di aspirazione; del display LCD; di un aumento della potenza di aspirazione in termini di Watt.