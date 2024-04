Il tracker Bluetooth MFi formato carta di credito costa 27,96 €

Avete presente l’AirTag di Apple? Ebbene, potete avere le stesse medesime funzioni con un dispositivo però completamente diverso dal punto di vista estetico: si chiama P04T e ciò che lo contraddistingue sono la forma e le dimensioni, praticamente sovrapponibili a quelle di una carta di credito.

È infatti lungo 8,3 centimetri, alto circa 5 e spesso appena 1,9 millimetri, quanto basta quindi per poter essere infilato nel taschino del portafogli e tracciarne così molto facilmente la posizione senza dare nell’occhio.

Sebbene infatti l’AirTag di Apple funzioni altrettanto bene, la sua forma “a bottone” è sicuramente vantaggiosa in altri contesti come nell’uso portachiavi, come medaglietta di un collare, per il sotto sella della bicicletta e via dicendo.

Questo modello invece è specifico per il portafogli, oppure borse e zaini che presentano un agevole taschino dove poterlo infilare e lì lasciare, dimenticandosene, tanto più che pesa appena 10 grammi quindi ce se ne dimentica presto.

Altra differenza rispetto ad AirTag è l’alimentazione: nel tracker di Apple infatti c’è una batteria a bottone CR2032 da sostituire dopo diversi mesi di utilizzo, mentre qui la batteria è integrata e si ricarica tramite wireless: basta poggiarlo in una piastra Qi, come fosse uno smartphone, e attendere il completamento della ricarica.

Nessuna differenza con AirTag invece per quanto riguarda le funzioni datosi che è certificato MFi, perciò è in grado di agganciarsi alla rete Trova il mio e beneficiare di tutte le funzioni offerte da Apple, tra cui le notifiche in caso di smarrimento, il tracciamento preciso della posizione quando si è abbastanza vicini (c’è perfino la possibilità di fargli emettere un segnale acustico di 90 dB per individuarlo più facilmente) e tutto il resto.

Oltre a tutto questo è certificato IP67 quindi sopravvive anche ad acquazzoni e temporali, ed è ben costruito, con una cornice in alluminio e un pannello in vetro temperato a rivestire i due lati piatti.

