Il vero Magsafe in auto ora vi costa meno di 27€

Avete un iPhone dal 12 in su e lo volete ricaricare velocemente in automobile senza che vaghi per l’abitacolo? Delle due l’una: o vi affidate al “magico” sedile dove l’appoggerete sperando che non voli di qui e di là, oppure ricorrete ad un supporto da bocchetta come questo di ESR che ha un triplo e quasi esclusivo vantaggio, ha un magnete che lo regge saldamente in posizione, offre la ricarica veloce Magsafe e oggi è in sconto, grazie ad un coupon, a meno di 27€.

Le antenne vanno alzate soprattutto quando parliamo di Magsafe. Questo che vi segnaliamo non è infatti il classico supporto che parla di Magsafe a sproposito, (come fanno migliaia di produttori che vendono su Amazon) spacciando il termine come sinonimo di “magnetico” quando invece significa “ricarica wireless a 15W”. Quello di ESR può invece a buon titolo definirsi supporto Magsafe perché come un vero e proprio caricabatterie Magsafe è capace di mandare all’iPhone la massima potenza di cui è capace quando si parla di wireless.

Un vero Magsafe

In termini pratici il caricabatterie da auto di ESR, quando alimentato correttamente, ricarica un iPhone alla velocità del Magsafe di Apple. In pratica la batteria passerà dall’1% al 30% in meno di mezzora e per ricaricare tutto il telefono ci vorranno circa tre ore. Si tratta di tempi più lunghi di quelli che otterreste con la ricarica con il cavo (che un mezzora porta iPhone al 50%) ma molto più corti di quelli dei sedicenti caricabatterie Magsafe che in realtà altro non sono che dei supporti magnetici con ricarica da 7,5W.

In passato per avere queste prestazioni sarebbe stato necessario o ricorrere a qualche accrocchio, comprando un supporto che monta il Magsafe in auto oppure spendere parecchio (fino a 80€) per uno dei rarissimi caricabatterie Magsafe da auto certificati. ESR vi permette di aggirare questi paletti dandovi il primo caricabatterie da 15W sotto i 30€ a nostra conoscenza.

Per sfruttarlo davvero

Per sfruttarlo e farlo funzionare come deve, comprate un buon caricabatterie da automobile che sia compatibile PowerDelivery 3. Uno eccellente è questo di Syncwire, piccolo e quasi invisibile, capace di caricare anche un altro dispositivo attraverso la porta USB-A.

In alternativa scegliete questo caricabatterie Iniu, più grande ma anche più economico . Se vi serve anche un cavo per collegare il caricabatterie al supporto di ESR o lo prendete a parte (eccellente questo di Ugreen) oppure comprate questo caricabatterie di Ainope che non solo è ottimo dal punto di vista costruttivo ma include anche un cavo USB-C.

Qui sotto pubblichiamo tutte le descrizioni dei prodotti che abbiamo menzionato in questo articolo. Per quanto riguarda il supporto di ESR ricordatevi di cliccare il coupon per avere il prezzo di 26,99€. Verificate sempre se negli altri prodotti c’è o meno un coupon sconto.

