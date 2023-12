LEGO celebra il mondo Disney con il set Cinepresa

Il mondo della magia, dei sogni e delle emozioni nel set LEGO Cinepresa dedicato a Walt Disney. Con 811 pezzi, si tratta di una collezione unica per tutti gli appassionati di cinema. Oltre alla cinepresa, il set presenta tre minifigure LEGO Disney, tra cui Walt Disney, e affascinanti creature come Bambi e Dumbo. Si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Il fulcro di questo eccezionale set LEGO è la cinepresa vintage, composta da 811 pezzi accuratamente progettati. Il pannello posteriore apribile riserva una sorpresa, mentre la striscia di pellicola mostra fotogrammi iconici di 20 storici film Disney. È come un viaggio affascinante attraverso un secolo di magia cinematografica.

Il set include anche un ciak da regista, con spazio per le tre minifigure LEGO Disney, tra cui Topolino, Minnie e lo stesso Walt Disney. Questo dettagliato ciak rende omaggio al genio dietro la magia Disney e offre la possibilità di ricreare momenti indimenticabili dei classici animati. La cinepresa multipiano con tre schermi stampati svela i segreti dietro la creazione del cortometraggio Disney “The Old Mill”, offrendo un’esperienza educativa e intrattenitiva.

Il set presenta non solo i leggendari Topolino, Minnie e Walt Disney sotto forma di minifigure, ma anche i LEGO di Bambi e Dumbo. Oltre alla costruzione, il set include un libretto che offre informazioni sulla storia di Disney e della cinepresa. Ovviamente non mancano le istruzioni per la costruzione del modellino così da guidare i fan attraverso l’intero processo, garantendo un’esperienza senza intoppi.

Il set LEGO 43230 Disney Cinepresa Omaggio a Walt Disney costa 99,99 euro, anche se su Amazon al momento è scontato di 5 euro. Inoltre, è presente una promo su Amazon che regala 6 euro nel caso in cui ricaricaste il vostro saldo di 60 euro.

Il set LEGO si acquista direttamente a questo indirizzo.

