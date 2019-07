iMac 21,5″ su Amazon scontato del 30%: 942 euro!

E uno sconto shock quello che propone Amazon sull’iMac”: il modello da 21,5 pollici a 942 euro, di gran lunga il prezzo più basso al quale abbiamo mai visto questo computer. La macchina che trovate in offerta su Amazon è la stessa che Apple offre sul suo sito di vendita on line e presso i rivenditori a 1349 euro, quindi lo sconto è del 30%.

Se cercate un computer ottimo per la casa, non potrete trovare nulla di meglio di questo allo stesso prezzo: ha un processore Intel Core i5 dual-core a 2,3GHz, 8GB di memoria a 2133MHz, Disco rigido da 1TB, Intel Iris Plus Graphics 640, Due porte Thunderbolt 3 e Display sRGB 1920×1080. Rappresenta l’ideale per l’intrattenimento domestico, scrivere immagini e video, navigare pretendete di fare grafica di alto livello, a questo prezzo è difficile trovare di meglio. È un buon computer anche per un ufficio, per scrivere, per un negozio, per tutti coloro che anche professionalmente non hanno bisogno di fare calcoli gravosi ma desiderano solo una macchina di buon livello, affidabile e anche gradevole esteticamente.

Da segnalare che l’iMac in questione non è in pronta spedizione ma è ordinabile. Di solito quando c’è un tasto per l’ordine, la spedizione non è particolarmente distante. Nel prezzo, oltre la spedizione, è inclusa anche la garanzia di acquisto da un rivenditore ufficiale Apple e tutto il supporto e l’assistenza post vendita Amazon che pochi (forse nessuno) altri rivenditori specializzati on line sanno dare.

Come accennato la macchina è ancora in vendita da Apple che la offre sul suo sito di vendita on line e presso i rivenditori a 1349 euro. Amazon ufficialmente gli assegna un prezzo di 1149, ma poi nel carrello la sconta ancora di 207 euro, quindi il costo diventa di 941,72 euro.

Se vi interessa comprate subito (anche se la spedizione non è disponibile subito), Amazon sui prodotti Apple ha prezzi decisamente ballerini che possono cambiare di ora in ora e le scorte esaurirsi molto velocemente.

