Mac mini 2022 M1 Pro e Max ridisegnato arriva in primavera

Anche se con ogni probabilità è vero che Apple prepara il suo più grande lancio di sempre con il maggior numero di novità per questo autunno, gli appassionati della Mela morsicata possono aspettarsi succose sorprese anche per il keynote di primavera, atteso a marzo o in aprile, durante il quale sono previsti in arrivo non solo iPhone SE 5G ma anche Mac mini 2022 completamente ridisegnato e con processori più potenti M1 Pro e M1 Max.

Di più: nello stesso evento potrebbero arrivare anche il nuovo iPad Air e forse addirittura anche iMac Pro. Per quest’ultima macchina però sembra che le probabilità siano inferiori perché il leaker Dyladkt rileva che il piano di Apple prevede ancora il lancio entro primavera ma persistono voci di un possibile posticipo ancora dovuto a problemi di fornitura.

Ricordiamo che nelle scorse ore lo stesso leaker non lo aveva incluso tra i prodotti previsti in arrivo in primavera, indicando però il possibile arrivo di una versione con un misterioso processore Apple a 12 core CPU finora mai visto. Di iMac Pro 2022 abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Tornando su Mac mini 2022 con i processori Apple M1 Pro e M1 Max, quindi macchine di fascia professionale, non vengono offerti ulteriori dettagli salvo la nota che avrà un design rinnovato. In questo articolo riportiamo uno schema pubblicato nel mese di agosto dello scorso anno da un altro leaker che mostra sia le novità per design che per i connettori sul retro.

Dalle anticipazioni emerse in precedenza sappiamo che avrà uno chassis più sottile rispetto al modello attuale, con il ritorno di un pannello in policarbonato nel lato superiore, più porte e connettori sul retro e anche un connettore magnetico per l’alimentazione, quindi sembra che anche su questa macchina arriverà MagSafe.

La recensione del primo Mac mini M1 è in questo articolo, invece tutte le notizie dedicate ai Mac ARM sono disponibili da questa pagina.