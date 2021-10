IMILAB W12 e W11, due smartwatch in sconto a partire da 39,99 dollari

Se volete mettervi al polso uno smartwatch di ultima generazione senza spendere troppo, al momento trovate in promozione IMILAB W12 e IMILAB W11, due modelli dello stesso produttore che differiscono per aspetto e funzioni.

IMILAB W12

Tra i due, IMILAB W12 è quello caratterizzato da un design sportivo e tra i due è la scelta migliore per chi intende condurre uno stile di vita attivo. E’ dotato di una cassa sottile 10,8 millimetri e monta uno schermo a colori 3D HD di forma circolare da 1,32 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, con quadranti personalizzabili in base all’abbigliamento del momento.

La batteria è da 330 mAh e offre fino a 30 giorni di autonomia in standby oppure 14 giorni di utilizzo quotidiano con una sola carica, inoltre può tenere d’occhio la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e monitora anche il riposo, in modo da offrire una panoramica di come è andata la notte e poter così proporre alcuni suggerimenti per migliorarlo. E’ certificato IP68 quindi è completamente impermeabile e resistente non solo al sudore o all’acqua che potrebbe finirvi sopra quando ci si lava le mani, ma si può anche usare in piscina perché è in grado di sopravvivere anche alle immersioni in acqua.

Può monitorare fino a 13 sport diversi e chiaramente funziona anche come un qualsiasi altro smartwatch, andando quindi a mostrare le chiamate e gli SMS in arrivo, le notifiche ricevute sullo smartphone e tutto il resto, compreso il controllare l’ora e i dati raccolti durante gli allenamenti.

Questo smartwatch costa 121,98 dollari ma grazie alla promozione attualmente in corso combinata al codice sconto IMILABWW12 è possibile pagarlo 40,99 dollari nei quali è compreso anche un cinturino in omaggio.

IMILAB W11

Questo smartwatch invece è caratterizzato da un design elegante e prettamente femminile. La cassa è costruita in alluminio e monta uno schermo di forma circolare da 1,09 pollici, completamente touch, con risoluzione pari a 240 x 240 pixel. Anche questo come il precedente può monitorare la pressione del sangue e la frequenza cardiaca 24 ore su 24, tiene d’occhio il riposo e può anche aiutare le donne a tenere sotto controllo il ciclo mestruale, prevedendo il periodo di ovulazione e la prossima mestruazione.

Monta una batteria che promette fino a 15 ore di autonomia con una sola carica, è certificato IP68 e include tutte le funzioni degli smartwatch tradizionali quindi funge da promemoria per i messaggi, per le chiamate, per le email, e riceve in tempo reale tutte le notifiche dalle app installate sullo smartphone inclusi Facebook e Whatsapp. E’ anche capace di riconoscere e monitorare 9 diverse attività sportive.

Questo smartwatch costa 121,98 dollari ma grazie alla promozione attualmente in corso combinata al codice sconto IMILABWW11 è possibile pagarlo 39,99 dollari.