Un additivo per l’asfalto impedisce la formazione di ghiaccio per anni

Scienziati della Hebei University of Science and Technology in Cina, hanno sviluppato un additivo antigelo che è possibile aggiungere all’asfalto e che promette di impedire per anni la formazione di ghiaccio sulle strade, con ovvii vantaggi per la sicurezza degli automobilisti.

Il sito NewAtlas riferisce che i ricercatori sono partiti sviluppando un sale frutto di una miscela a basi di acetati e privo di cloruro; il comune sale da spargere sulle strade in inverno in qualità di antineve ed antighiaccio è considerato inquinante, mentre i sali iposodici sono considerati meno dannosi di quelli con il cloruro, perché meno corrosivi per acciaio e altri materiali, oltre a essere interessanti perché funzionano a temperature più basse.

I ricercatori hanno mescolato il sale ottenuto con tensioattivi, biossido di silicio, bicarbonato di sodio e loppa siderurgica (un sottoprodotto del processo di produzione della ghisa usato anche nelle miscele di alcuni cementi), ottenendo una polvere fine. Particelle di questa polvere sono state rivestite con una soluzione polimerica, ottenendo delle microcapsule, elementi che è possibile usare come riempitivi minerali nelle comuni mescole per l’asfalto.

Testando il nuovo asfalto nelle uscite autostradali si è scoperto che non solo contribuisce a impedire la formazione di ghiaccio ma anche ad abbassare il punto di congelamento dell’acqua da O ºC a -21 ºC. Per di più, secondo test effettuati in laboratorio, i ricercatori stimano che una lastra di questo materiale sulla pavimentazione spessa 5cm permette di continuare a rilasciare sale per 7/8 anni, mantenendo la strada sgombra da ghiaccio per tutto il tempo.

