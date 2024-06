In arrivo soluzione a bug con la funzione Tempo di utilizzo di iPhone e iPad

Pubblicità

Apple risolverà un problema con “Tempo di Utilizzo”, la funzione che mostra quanto tempo si trascorre su app, siti web e altro, e che consente anche di impostare limiti e restrizioni sui contenuti che desidera gestire sul proprio dispositivo o sul dispositivo di un minore.

A riferirlo è Joanna Stern del Wall Street Journal, spiegando che “ricercatori di sicurezza hanno segnalato più volte questo particolare bug a Apple negli ultimi tre anni ma senza risultati”.

Joanna Stern riferisce di avere chiesto a Apple informazioni sul problema e quest’ultima ha fatto sapere che la soluzione è in arrivo con il prossimo aggiornamento software. Il bug è legato alle restrizioni e consente a un minore di bypassare alcune limitazioni, incollando una particolare stringa di caratteri nella barra degli indirizzi di Safari, un metodo che consente di scavalcare i controlli parentali.

Joanna Stern riferisce che, nonostante l’attivazione delle restrizioni in Tempo di utilizzo sull’iPad del figlio, è riuscita a bypassare le limitazioni e accedere a siti per adulti, e vedere immagini e filmati con contenuti violenti e di altro tipo che, teoricamente, non dovrebbero apparire quando le limitazioni di Tenpo di utilizzo sono attive.

Il bug è presente su iOS e iPadOS 15, 16 e 17, e anche su macOS Sonoma. Ricercatori di sicurezza hanno riferito alla giornalista che il bug è stato segnalato a Apple nel 2021. Apple aveva risposto a chi aveva segnalato il bug che non si tratta di un vero e proprio problema di sicurezza, invitando a segnalare il bug con l’utility Feedback Assistant; la segnalazione è stata inviata anche con questo strumento ma il problema non è stato finora risolto.

La giornalista si è messa in contatto con Apple e una portavoce ha riferito che l’azienda è al corrente di un problema legato a un sottostante protocollo web per gli sviluppatori che permette all’utente di bypassare le restrizioni sui contenuti web, aggiungendo che un fix è pianificato con il prossimo aggiornamento software.

Stern ha segnalato altri bug con Tempo di utilizzo, incluso un problema con la gestione delle limitazioni delle app, con i grafici che mostrano l’utilizzo di un’app, notifiche sul limite di tempo. Alcuni problemi sono stati risolti con l’update a iOS 17.5; Apple ha fatto sapere che sono previsti ulteriori fix nei futuri aggiornamento.