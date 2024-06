Tribù dell’Amazzonia collegata a internet diventata in poco tempo dipendente da social media e pornografia

Pubblicità

I Marubo, una tribù amazzonica composta da circa 2mila persone e isolata dal resto del mondo per secoli, ha scoperto da poco internet grazie a connessioni offerte loro usando i satelliti Starlink di Elon Musk, con effetti devastanti sul loro stile di vita, come raccontano alcuni membri della comunità.

Se da una parte la connessione internet ha permesso loro di aprirsi al mondo, con benefici in termini di comunicazione o la possibilità di chiedere aiuto in caso di emergenza, non mancano nuove problematiche quali la dipendenza dai social media, l’esposizione a contenuti inappropriati e l’erosione culturale di una società che aveva finora resistito alla modernità.

Lo riferisce il New York Times, spiegando che dopo solo nove mesi della disponibilità dei collegamenti a internet con StarLink, i Marubo sono già alle prese con le stesse problematiche che travolgono gli occidentali da anni: adolescenti incollati al telefono, chat di gruppo piene di pettegolezzi, dipendenza da social media, sconosciuti che si presentano online per chattare, videogiochi violenti, truffe, disinformazione, minori attratti dai siti per adulti.

La moderna società occidentale affronta queste problematiche da anni; i Marubo e altre tribù indigene hanno resistito per generazioni alle modernità e ora si trovano a combattere con il bello e il brutto di internet tutto insieme, mettendo in discussione quello che questa scelta può comportare per la loro identità e la loro cultura.

Times Tsainama Marubo, anziana donna del villaggio riferisce lo “shock” portato da internet, evidenziando i benefici ma anche i dilemmi: “Sono tutti concentrati sui telefonini. Sono diventati pigri. Non parlano, non lavorano, non si muovono. Sono come imbambolati. Scorrono le immagini, leggono con il traduttore, navigano ore e ore immersi in un coma che spaventa”.

Internet ha cambiato enormemente le routine di questa tribù. Enoque Marubo, uno dei leader, spiega: “Nel villaggio, se non cacci, non peschi e non coltivi, non mangi”, evidenziando la necessità di imporre dei limiti. La connessione è ora attiva due ore la mattina, cinque ore la sera e tutto il giorno la domenica. Quando è attiva, i Marubo rimangono fissi sui telefoni, passando il tempo anche su WhatsApp con familiari e amici.

Gli abitanti ad ogni modo non vorrebbero tornare indietro e alcuni di loro spiegano i benefici in casi di emergenza. Il morso di un serpente velenoso richiede, ad esempio, tempi brevi di intervento con attività di soccorso con un elicottero dedicato; prima di internet i Marubo chiamavano i soccorsi via radio, trasmettendo il messaggio da un villaggio all’altro, fino a raggiungere le autorità competenti; ora internet ha reso immediate le chiamate di emergenza di questo tipo, qualcosa che “ha già salvato delle vite”.

Internet ha sconvolto la vita di questa popolazione, uno degli ultimi luoghi della terra che era ancora offline. I ragazzi sognano guardando video di star del calcio e le ragazze chattano con sconosciuti su internet; alcuni di loro pensano già di andare via, altri ritengono importanti le tradizioni, ma non rinuncerebbero più a internet. Secondo i membri più anziani della tribù sono a rischio specificità culturali; l’imponente uso di telefonini e social che rendono apatici i più giovani, e la conoscenza e gli usi – tramandati oralmente per secoli, di generazione in generazione – rischiano di perdersi.