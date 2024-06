Il videoproiettore ZHENEVO Z1 con WiFi 6 è in sconto a 165 €

Pubblicità

Sta per arrivare sul mercato ZHENEVO Z1, un videoproiettore di ultima generazione con WiFi 6, due altoparlanti incorporati da 8 Watt e sistema automatico di messa a fuoco e correzione trapezoidale, una soluzione quindi moderna e alla portata di tutti, che in occasione del lancio sul mercato viene proposto in offerta speciale.

È un modello già pronto all’uso perché, tra le altre, incorpora la versione 12 di Android TV, perciò per usarlo non è obbligatorio dover collegare un altro dispositivo, come un computer o anche solo un telefono: basta connettersi alla rete, che come dicevamo viene supportata con l’ultimo standard WiFi 6, e il gioco è fatto. Si possono così scaricare app e godersi lo spettacolo (o i videogiochi) direttamente sul grande schermo.

E che schermo! la proiezione infatti va dagli 80 ai 120 pollici posizionandolo ad una distanza compresa tra 2,5 e 3,7 metri. Per godersi tutti i contenuti non si è neanche costretti ad avere a disposizione un impianto stereo perché incorpora due altoparlanti, ciascuno da 8 Watt, in modo da amplificare adeguatamente voci e suoni di film e giochi anche quando si usa all’aperto.

Per altro è molto compatto (misura 24 x 22 x 15 centimetri) e pesando solo 3 Kg si può trasportare facilmente per usarlo in vacanza, a scuola e via dicendo.

Altra comodità è data dal sistema di messa a fuoco automatica con correzione automatica persino della distorsione prospettica, perciò se non si mette in posizione perfettamente perpendicolare alla superficie di proiezione, il dispositivo è in grado di “sistemarsi” da solo per offrire la migliore visione possibile.

Tra le altre specifiche tecniche più interessanti segnaliamo la risoluzione nativa Full HD con supporto dei filmati in 4K (chiaramente autoridimensionati), il supporto HDR, 800 ANSI lumen, 100.000 ore di vita garantita e il telecomando in confezione per controllare tutto a distanza.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 193 € , il prezzo con cui verrà normalmente proposto online, potete risparmiare il 14% andando a spendere intorno ai 165 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

